Вышел официальный трейлер фильма "Во все тяжкие"

Фильм-сиквел снял автор оригинального сериала Винс Гиллиган. ФОТО: Скриншот из ВИДЕО

Официальный трейлер фильма "Путь: Во все тяжкие" подтверждает, что его действие развернется сразу после событий финала громкой телевизионной криминальной драмы.

В центре сюжета окажется Джесси Пинкман, который скрывается от полиции после бегства и пытается начать новую жизнь, передает НВ.

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В ролике можно увидеть, как главного героя в исполнении актера Аарона Пола, так и друзей Джесси Пинкмана - Тощого Пита и Брэндона "Барсука" Мейхью.

Фильм выйдет на онлайн-платформе Netflix 11 октября.

Стриминговий сервис Netflix показал тизер фильма "Путь: тяжкие. Фильм" (El Camino: A Breaking Bad Movie), который сняли по мотивам сериала "Во все тяжкие".