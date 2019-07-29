"Выглядишь жирной": солистку группы KAZKA раскритиковали за пышные формы в бикини

Фото: @kazka.band

Украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая ошеломила поклонников снимками в купальнике.

Соблазнительные фото с отдыха в Турции пышнотелая девушка опубликовала в Instagram.

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Зарицкая плавала в бассейне в белом сплошном купальнике, который подчеркивал формы звезды.

"Прикосновение к воде - мое удовольствие. Морской воздух - мое вдохновение. Сегодняшний момент сохраню надолго. А как часто вы чувствуете наслаждение и вдохновение?" - обратилась к подписчикам солистка группы KAZKA.

Фолловеры засыпали Зарицкую комментариями.

"Как ты снимаешь такую красоту?", "Невероятная фигура", "Вам необходимо похудеть", "Немного полненькая", "Надо следить за фигурой, а то выглядишь жирной", "Займись собой и скачай лишний жир", - пишут они.

Вокалистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая опубликовала неожиданный снимок голых ягодиц.