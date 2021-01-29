"Выглядел, как рагуль". Ivan Navi поделился воспоминаниями о первом кастинге

 
Ексклюзивы
1/5
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 774
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 13419
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 207
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 378
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 108
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 3645
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 810
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 882
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 378
Почему Байден до сих пор не говорил с Зеленским
Почему Байден до сих пор не говорил с Зеленским
Просмотров: 1458
Фото
Все фото
12
6
7
8
5
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
Пикантно позировали и обнажали прелести. Какие фото публикуют звезды
Пикантно позировали и обнажали прелести. Какие фото публикуют звезды
Каменских презентовала трогательный клип, в котором снялась ее мать
Каменских презентовала трогательный клип, в котором снялась ее мать
Регина Тодоренко посветила загорелыми ягодицами на берегу океана
Регина Тодоренко посветила загорелыми ягодицами на берегу океана
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Видео
Все видео
Alyona Alyona нацепила на голову бюстгальтер, чтобы повеселить фанов
Alyona Alyona нацепила на голову бюстгальтер, чтобы повеселить фанов
Киевский рэпер с нигерийскими корнями представил мини-альбом
Киевский рэпер с нигерийскими корнями представил мини-альбом
Ирина Федишин упала на сцене. Момент попал на видео
Ирина Федишин упала на сцене. Момент попал на видео
Американец выпустил мотивационный клип на украиноязычную песню
Американец выпустил мотивационный клип на украиноязычную песню
Дан Балан представил клип со своей экс-подопечной с "Голоса страны"
Дан Балан представил клип со своей экс-подопечной с "Голоса страны"
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2 Просмотров: 2124
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 378
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1242
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 405
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 225
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
29 января 2021
Просмотров: 90
Коли тобі сниться щось особливе
Коли тобі сниться щось особливе, ти ще довго залишаєшся в полоні пережитого уві сні. Здається, що ти побачив велике кіно, прочитав книгу чи випив її ...
пятница, 29 января 2021 21:19

"Выглядел, как рагуль". Ivan Navi поделился воспоминаниями о первом кастинге

  Комментировать
&quot;Выглядел, как рагуль&quot;. Ivan Navi поделился воспоминаниями о первом кастинге
Исполнитель также рассказал о кастинге в Польше, который ему больше запомнился. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Артист Ivan Navi поделился своим образом во время первого певческого конкурса. Первый кастинг артиста состоялся еще во время учебы в школе.

"Тогда дед купил мне костюм с длинными рукавами, чем надо. Я одел и выглядел, как рагуль. Спел хорошо, а вот внешний вид был неудачный. Поэтому попросили изменить его и пропустили в следующие этапы конкурса", - сказал Ivan Navi.

Он отметил, что в университете почти не учился через конкурсы.

"С меня вышел плохой маркетолог. Признаюсь, такого работника, как я, не взял бы на работу", - рассказал певец за кулисами шоу "Где логика", которое покажет "Новий канал".

Исполнитель также рассказал о кастинге в Польше, который ему больше всего запомнился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Начинали день с чанов". Тарас Цимбалюк отдохнул с невестой в Карпатах

"Я с подругой приехал в город в 05:00. К началу кастинга оставалось 3 часа. Мы решили провести это время в трамвае. Наслаждались поездкой и рассматривали город", - вспомнил артист.

Певица Слава Каминская рассказала, что узнала о кастинге в группу "НеАнгелы" во время учебы в университете. Также вспомнила студенческие годы. Исполнительница отметила, что прекрасно проводила время вне занятий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Выглядел, как рагуль". Ivan Navi поделился воспоминаниями о первом кастинге». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
января

Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто

Рак начали лечить радиацией

Официантка выиграла $35 млн

Пророссийские активисты подняли восстание

Бой под Крутами: студенты остановили войско врага

Королева попыталась бросить вызов США

Генерал-лейтенант МВД получил пожизненное заключение

Сгорели 15 человек

Самое читаемое
Елена Шевченко умерла после операции
Елена Шевченко умерла после операции 1 Просмотров: 37279
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 30591
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
15
 Просмотров: 29151
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
5
 Просмотров: 16839
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
5
 Просмотров: 16651
Знаменитости
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
12
 1 Просмотров: 2862
Пикантно позировали и обнажали прелести. Какие фото публикуют звезды
Пикантно позировали и обнажали прелести. Какие фото публикуют звезды
6
 Просмотров: 2367
"Отчислили из университета. Через 3 дня предложили работу"
"Отчислили из университета. Через 3 дня предложили работу"
 Просмотров: 756
Каменских презентовала трогательный клип, в котором снялась ее мать
Каменских презентовала трогательный клип, в котором снялась ее мать
7
 Просмотров: 855
Королева бурлеска в красном кружевном белье и чулках вызвала ажиотаж
Королева бурлеска в красном кружевном белье и чулках вызвала ажиотаж Просмотров: 2610
Больше всего комментируют
3
ОАСК отменил новое украинское правописание
3
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
2
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
1
Елена Шевченко умерла после операции
Голосов: 42362
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть