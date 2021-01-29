"Выглядел, как рагуль". Ivan Navi поделился воспоминаниями о первом кастинге

Исполнитель также рассказал о кастинге в Польше, который ему больше запомнился. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Артист Ivan Navi поделился своим образом во время первого певческого конкурса. Первый кастинг артиста состоялся еще во время учебы в школе.

"Тогда дед купил мне костюм с длинными рукавами, чем надо. Я одел и выглядел, как рагуль. Спел хорошо, а вот внешний вид был неудачный. Поэтому попросили изменить его и пропустили в следующие этапы конкурса", - сказал Ivan Navi.

Он отметил, что в университете почти не учился через конкурсы.

"С меня вышел плохой маркетолог. Признаюсь, такого работника, как я, не взял бы на работу", - рассказал певец за кулисами шоу "Где логика", которое покажет "Новий канал".

Исполнитель также рассказал о кастинге в Польше, который ему больше всего запомнился.

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"Я с подругой приехал в город в 05:00. К началу кастинга оставалось 3 часа. Мы решили провести это время в трамвае. Наслаждались поездкой и рассматривали город", - вспомнил артист.

Певица Слава Каминская рассказала, что узнала о кастинге в группу "НеАнгелы" во время учебы в университете. Также вспомнила студенческие годы. Исполнительница отметила, что прекрасно проводила время вне занятий.