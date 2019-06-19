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среда, 19 июня 2019 13:14

Выбирай лучше: Эдгар Каминский бросил жену ради другой женщины

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Выбирай лучше: Эдгар Каминский бросил жену ради другой женщины
Эдгар Каминский и Слава Каминская развелись из-за мамы мужчины. Фото: clutch.ua

Развод украинской певицы Славы Каминской и пластического хирурга Эдгара Каминского активно обсуждают в сети.

Мужчина опубликовал неоднозначный пост в Instagram, чем подогрел интерес к вероятной причины расставания.

По мнению поклонников пары, антипатия матери Эдгара к Славе стала первым шагом к разводу.

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Каминский поделился фотографией с мамой и написал ей слова благодарности за воспитание.

"Парадокс ситуации заключается в том, что многие женщины не хотят, чтобы их мужчины так сильно любили свою маму, не были "маменькиными сынками". Но, при этом, хотят, чтобы собственные дети любили их так же сильно", - поделился мужчина.

Подписчики Каминского увидели в публикации намек на бывшую жену Славу и обвинили Эдгара в поведении, которое не присуще настоящему мужчине.

"Вы хороший сын, но как мужчина вы ведете себя неправильно. Каждый пост - это некое оправдание", "зачем тогда жениться? Живите с мамой", "наверное мама довольна, что сын достался только ей", "пост об идеальной матери и несовершенной жене. В следующий раз лучше выбирайте ", "жаль, что мама не научила беречь семью ".

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Публикация от Edgar KAMINSKYI (@edgar_kaminskyi)

Певица 34-летняя Слава Каминская разводится с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, 34 года. Иск в суд подал мужчина. Супруги поженились в июле 2014-го. Вместе воспитывают сына 4-летнего Леонарда и дочь Лауру, 3 года.

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Дата
19
июня

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