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четверг, 08 августа 2019 15:20

"Вы его прекрасно знаете" - известно, кто заменит Зеленского в "Квартале"

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&quot;Вы его прекрасно знаете&quot; - известно, кто заменит Зеленского в &quot;Квартале&quot;
Юрий Великий заменит Зеленского в "Квартале". Фото: @yuri_velikiy

Актер и юморист студии "Квартал 95" Евгений Кошевой назвал кандидата, который вероятно заменит Владимира Зеленского.

К творческой команде "Вечернего квартала" присоединится бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий.

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"Нашли кандидата, и вы его прекрасно знаете. Мы на финишной прямой выбора - это, скорее всего, будет Юра Великий. Кто точно будет пародировать Вову - вы узнаете в Одессе 13 августа на нашем концерте. Конечно, роль первой леди остается за Еленой Кравец ", - поделился Кошевой.

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Публикация от Юрий Великий (@yuri_velikiy)

В Украине легализуют казино в 5-звездочных отелях. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции.

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