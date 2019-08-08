"Вы его прекрасно знаете" - известно, кто заменит Зеленского в "Квартале"

Юрий Великий заменит Зеленского в "Квартале". Фото: @yuri_velikiy

Актер и юморист студии "Квартал 95" Евгений Кошевой назвал кандидата, который вероятно заменит Владимира Зеленского.

К творческой команде "Вечернего квартала" присоединится бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий.

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"Нашли кандидата, и вы его прекрасно знаете. Мы на финишной прямой выбора - это, скорее всего, будет Юра Великий. Кто точно будет пародировать Вову - вы узнаете в Одессе 13 августа на нашем концерте. Конечно, роль первой леди остается за Еленой Кравец ", - поделился Кошевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрий Великий (@yuri_velikiy) 2 Авг 2019 в 7:15 PDT

В Украине легализуют казино в 5-звездочных отелях. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции.