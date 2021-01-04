"Встречаю в чем была". Украинская артистка прикрыла обнаженную грудь дождиком

Артистка 35-летняя Оля Цибульская показала кадры с откровенной фотосессии.

Звезда опубликовала серию снимков, на которых позирует топлес. Образ дополнила белым фартуком, красной шляпой и атласными босоножками. Цибульская выпятила ягодицы, а обнаженную грудь прикрыла дождиком. Соблазнительными фотографиями поделилась в Instagram.

"Привет, 2021-й. Я так много ждала от бывшего, что он сдулся. Поэтому смело заходи и не стесняйся. Сори, встречаю в чем была", - подписала исполнительница фотографии.

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Фото: instagram.com/cybulskaya

Певица и ведущая 35-летняя Оля Цибульская поражает сексуальными фото. Публикует фотографии в Instagram. Артистка сидит на кухонной тумбе и соблазнительно позирует только в розовом халате, украшенном на рукавах перьями. Образ дополнила белыми туфлями.