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пятница, 11 сентября 2020 13:39

На кухонной тумбе: Цибульская щеголяет соблазнительными ножками
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Певица и ведущая 34-летняя Ольга Цибульская поражает сексуальными фото. Публикует фотографии в Instagram.

Певица щеголяет стройной фигурой
Фото: instagram.com/cybulskaya
Певица щеголяет стройной фигурой
Певица щеголяет стройной фигурой
Певица щеголяет стройной фигурой
Певица щеголяет стройной фигурой

Артистка залезла на кухонную тумбу и соблазнительно позирует только в розовом халате, который на рукавах украшен перьями. Образ дополнила белыми туфлями.

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"Мне скучно быть курицей. И разозлить по-настоящему - еще тот челлендж. Но скандалы из-за пустяка проводятся периодически для вкуса. Ибо жить и не взрывать ему мозг - это как готовить борщ и не солить", - пошутила Цибульская в посте под фотографией.

Украинская певица Ольга Цибульская радуется пока еще жаркими днями и загорает топлес. В Instagram звезда показала, как она принимала солнечные ванны. Цибульская лежала на покрывале, развязав лиф, чтобы бретельки не испортили ей загар. На голову она надела соломенную шляпу. При этом певица соблазнительно смотрела в объектив камеры, демонстрируя свою естественную красоту и белый маникюр.

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