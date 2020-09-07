Украинская звезда шоубиза загорала топлес под чужой сливой

Украинская певица Ольга Цибульская радуется пока еще жаркими днями и загорает топлес.

В Instagram звезда показала, как она принимала солнечные ванны. Цибульская лежала на покрывале, развязав лиф, чтобы бретельки не испортили ей загар. На голову она надела соломенную шляпу. При этом певица соблазнительно смотрела в объектив камеры, демонстрируя свою естественную красоту и белый маникюр.

"Ловлю последние теплые дни и ностальгию", - написала под фото певица. Отметила, что загорает в саду под чужой сливками. И вспомнила о любви с детства к этому фрукту.

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"Огонь", "Ох, какие глаза", "Вы очень похудели", - пишут певице в комментариях.

В последнее время Ольга Цибульская часто позировала в купальниках, демонстрируя подтянутую фигуру.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская чуть не поплатилась жизнью во время стильной фотосессии. Инцидент произошел во время съемок для журнала "Натали". Фотосессия проходила на крыше ЦУМа, с которой чуть не упала.