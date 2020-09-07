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понедельник, 07 сентября 2020 07:50

Украинская звезда шоубиза загорала топлес под чужой сливой
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Украинская певица Ольга Цибульская радуется пока еще жаркими днями и загорает топлес.

В Instagram звезда показала, как она принимала солнечные ванны. Цибульская лежала на покрывале, развязав лиф, чтобы бретельки не испортили ей загар. На голову она надела соломенную шляпу. При этом певица соблазнительно смотрела в объектив камеры, демонстрируя свою естественную красоту и белый маникюр.

"Ловлю последние теплые дни и ностальгию", - написала под фото певица. Отметила, что загорает в саду под чужой сливками. И вспомнила о любви с детства к этому фрукту.

 

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"Огонь", "Ох, какие глаза", "Вы очень похудели", - пишут певице в комментариях.

В последнее время Ольга Цибульская часто позировала в купальниках, демонстрируя подтянутую фигуру.

Украинская певица Ольга Цибульская радует поклонников соблазнительными фото
Фото: instagram.com/cybulskaya
Украинская певица Ольга Цибульская радует поклонников соблазнительными фото
Украинская певица Ольга Цибульская радует поклонников соблазнительными фото
Украинская певица Ольга Цибульская радуется пока еще жаркими днями и загорает топлес

Украинская певица Оля Цибульская чуть не поплатилась жизнью во время стильной фотосессии. Инцидент произошел во время съемок для журнала "Натали". Фотосессия проходила на крыше ЦУМа, с которой чуть не упала.

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Дата
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