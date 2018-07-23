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понедельник, 23 июля 2018 10:12

Всему есть предел: Лобода нарвалась на критику после откровенного сообщения в соцсети

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Автор: instagram
 

Украинская певица Светлана Лобода откровенно высказалась о своем графике работы.

Артистка, которая активно выступает в России, в своем Instagram сказала, что больше не собирается работать "на износ".

"Недавно я для себя решила, что работать буду много, но не на износ. Потому что жизнь - это не механизм, в котором можно менять винтики... и мать моих детей никто не заменит ", - написала Лобода.

Пользователи сети не подбирали слов в своих высказываний. Мол, наконец артистка поняла, что карьера - это не главное в жизни.

"А я думала, вы - робот. С двухмесячным младенцем ежедневные концерты, это износ".

"Именно так, красавица, давай, дуй к детям, им мама нужна, а не няня. А потом жалуетесь, что же они такие избалованные и отдаленные вырастают. Деньгами счастье не купишь ".

"Всех денег не заработать. А детям точно надо мама и притом здоровая и счастливая ".

"Да че? Третьего роди еще ... дошло наконец до барышни ".

Впрочем, большинство поклонников поддержали мнение певицы.

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"Роскошная женщина с правильным выводом".

Это ее личное дело и право. Дети не повод ставить на себе и карьере крест. У каждого свое время".

Это верное решение! Ведь можно ничего не добиться, если не работать! Только очень прошу: не перегружайте себя! Берегите себя! Ведь только вы можете выглядеть такой красивой после родов! Вы большой трудоголик".

"Для себя родила! И работает для них! Каждый зарабатывает так, как умеет! Светлана с прекрасным голосом!".

"Сама к этому пришла этим летом. Всему есть предел и мы не вечные двигатели".

Певица Светлана Лобода 24 мая во второй раз стала мамой. В соцсети показала фото новорожденной дочери.

Вторая дочь певицы появилась на свет в Лос-Анджелесе в одной из престижных больниц, где раньше рожали Мадонна, Ким Кардашьян, Кристина Агилера.

По слухам, отец ребенка - вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

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Дата
23
июля

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