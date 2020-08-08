Всемирный день кошек: травести-дива Монро поздравит пятерых пушистых любимцев

Травести-дива Монро держит дома пятерых кошек. ФОТО: Facebook

Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа. Праздник появился в 2002 году по инициативе Международного фонда по защите животных.

Среди украинских знаменитости владелицей наибольшего количества кошек считают травести-диву Монро. Светская львица имеет целых пять пушистых любимцев.

Первой звезда приютила Чикитту. Нашла ее девять лет назад в подъезде, где живет подруга. За год в Монро появилась Гильза. Затем телеведущая заметила Соню на скоростной трассе. Четвертой кошкой стала Катя, а затем в доме травести-дивы начала жить Дора.

Монро призналась, что не планировала заводить кошек, но теперь не представляет без них своей жизни.

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