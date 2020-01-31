Всегда шутил и говорил правду: Кузьма Скрябин разбился в страшной аварии

2 февраля 5 лет назад в аварии погиб лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко. Музыканту было 47 лет.

В тот день Андрей на своем авто Toyota Sequoia возвращался с концерта в Кривом Роге. Около 8:20 возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области он на скорости столкнулся с молоковозом ГАЗ-53. Машину певца смяло полностью. Сам от полученных травм погиб на месте. По данным полиции, Кузьменко выехал на встречную полосу на закругленном участке дороги, поэтому автомобили не смогли разминуться.

Тогда пострадали и две женщины - пассажирки автомобиля Кузьменко и молоковоза. Их доставили в криворожские больницы № 2 и № 9. У водитель грузовика значительных травм не было.

Андрея похоронили 5 февраля в семейном склепе на кладбище в поселке Брюховичи на Львовщине. Тысячи украинцев вышли на площади своих городов, чтобы спеть песни "Скрябина" и почтить память певца. Такие акции проходят до сих пор: в день рождения и день смерти музыканта.

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Андрей Кузьменко запомнился поклонникам хорошим чувством юмора и глубокими содержательными текстами, а также активной гражданской позицией. Он постоянно помогал бойцам АТО. Часто посещал их в больницах. Объяснял, что после ранения боец ​​становится неинтересен государству, от него все отворачиваются, поэтому крайне важно общаться с ветеранами.

Также Кузьменко критиковал украинских политиков. Перед аварией снял несколько видео с обращением к депутатам ВРУ. В них он ехал по дорогам Украины, комментируя вид за окном.

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У музыканта осталась семья - родители Ольга и Виктор Кузьменко, жена Светлана Бабийчук и дочь Мария-Барбара. Семья продолжила дело Кузьмы Скрябина. Мать написала книгу о сыне "Моя дорога птаха" и взялась восстанавливать музыкальную группу Кузьменко. Она действует по сей день, хотя и сменила несколько участников. Постоянными остаются Ольга Лизгунова и Женя Толочный.

Дочь Мария-Барбара сейчас учится в медицинском университете в Киеве, хочет стать дерматологом. 20 декабре 2019-го она вышла замуж за также будущего врача Виктора.

Жена Андрея по специальности художница. Она редко появляется на публике. После смерти мужа вспоминала, что теперь в ее жизни стало гораздо меньше оптимизма, сил добавляет дочь и родные.

"Не хватает нашего общения: в течение дня Андрей звонил по 10 раз. Просто так. Знаете, мы были не только муж i жена, а прежде всего - друзья. Очень близкие интеллектуально и духовно. Нам было хорошо вместе. Только за неделю до смерти первый раз в жизни Андрей вдруг спросил, почему мы не отмечаем годовщину нашего бракосочетания. Предложил сделать это в Дании. Взял всем друзьям туда билеты, но конец фильма", - вспоминала Светлана Бабийчук.

Фото: informator.ua

Налоговая служба Киева прислала музыканту Кузьме Скрябину сообщение со штрафом в размере 1 тыс. 613 грн 35 коп. Однако певец погиб в ДТП более 4 лет назад. Друзья требуют привлечь к ответственности отправителя сообщения, сообщает в сети его коллега Владимир Бебешко.