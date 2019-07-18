Умершему Кузьме Скрябину выписали штраф

Сотрудники налоговой службы Киева прислали погибшему Кузьме Скрябину сообщение со штрафом. Фото: Карабас.Лайф

Налоговая служба Киева прислали музыканту Кузьме Скрябину сообщение со штрафом в размере 1 тысяча 613 гривен 35 копеек.

Однако, певец погиб в ДТП более четырех лет назад. Друзья требуют привлечь к ответственности отправителя сообщения, сообщает в сети его коллега Владимир Бебешко, говорится в сюжете ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экранизируют повесть Кузьмы Скрябина "Я,"Победа" и Берлин"

2 февраля 2015 года лидер группы "Скрябин" погиб в автокатастрофе на Днепропетровщине. В этом году, 17 августа, основатель культовой украинской группы "Скрябин" мог бы праздновать свой 50-й день рождения. До этой даты Укрпочта презентовала новую почтовую марку "Андрей Кузьменко. 1968-2015 (Скрябин)" с изображением певца.