Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости

Украинскую группу Green Grey отстранили от участия в концерте по случаю 30-летия независимости Украины. Причина - русскоязычный репертуар.

Соответствующее заявление группы появилось в Facebook.

Музыканты сообщили, что принять участие в праздничном концерте им предложил Офис президента еще в мае. Они согласились. Впоследствии началась подготовка, обсуждение сценария выступления с режиссерами и технических деталей с менеджментом.

"И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника. Как на это реагировать? За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине. У нас более сотни различных наград, среди них две MTV music awards. Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим. Теперь, в связи с "политической целесообразностью" нас пытаются стереть из истории Украины ", - говорится в заявлении группы.

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Артисты добавили, что они на "100 процентов украинская группа". Имеют паспорта Украины и являются ее гражданами.

"Да, мы поем на русском, но стоит ли отдавать все русскоязычное культурному наследию России?" - резюмировали артисты.

Позиция комментаторов неоднозначна. Одни поддерживают музыкантов, другие обвиняют группу в отсутствие песен на украинском языке за 30 лет на сцене. Некоторые считают, что артистов использовали для разжигания очередного языкового скандала.

Фото: скриншот комментариев под постом

Группу Green Grey основали в 1993 году в Киеве. Она стала первой в истории украинской группой, дважды участвовавшей в церемонии награждения MTV Europe. Фронтмен группы - Андрей Яценко (Дизель) и Дмитрий Муравицкий (Мурик). Продолжается подготовка праздничного концерта ко Дню Независимости Украины. Он состоится 24 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве с участием 30 групп с легендарными песнями.