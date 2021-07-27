 
Ексклюзивы
1/5
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
Просмотров: 360
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
Просмотров: 1044
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 297
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 387
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 990
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2898
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 369
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 567
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1260
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1620
Фото
Все фото
5
5
7
6
4
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Беременная Эшли Грэм позировала в поле голышом
Беременная Эшли Грэм позировала в поле голышом
Джей Ло отметила день рождения на яхте за $130 млн: судно может принадлежать Ахметову
Джей Ло отметила день рождения на яхте за $130 млн: судно может принадлежать Ахметову
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за миллиардера, который на 32 года старше
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за миллиардера, который на 32 года старше
В день рождения Лопес объявила о воссоединении с Аффлеком
В день рождения Лопес объявила о воссоединении с Аффлеком
Видео
Все видео
Экс-участницу "Голосу країни" на новый трек вдохновили мольфары
Экс-участницу "Голосу країни" на новый трек вдохновили мольфары
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
Первое фото в Instagram после воссоединения: Джей Ло с Аффлеком нежно позировали на вечеринке
Первое фото в Instagram после воссоединения: Джей Ло с Аффлеком нежно позировали на вечеринке
Скандальная Лобода приехала в Украину с новой песней
Скандальная Лобода приехала в Украину с новой песней
Monatik "зажег" на греческом острове в ярком клипе
Monatik "зажег" на греческом острове в ярком клипе
Интервью
1/5
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
Просмотров: 360
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 855
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 378
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1332
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
4 Просмотров: 936
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
вторник, 27 июля 2021 18:03

Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
5

1 Комментировать

Украинскую группу Green Grey отстранили от участия в концерте по случаю 30-летия независимости Украины. Причина - русскоязычный репертуар.

Соответствующее заявление группы появилось в Facebook.

Музыканты сообщили, что принять участие в праздничном концерте им предложил Офис президента еще в мае. Они согласились. Впоследствии началась подготовка, обсуждение сценария выступления с режиссерами и технических деталей с менеджментом.

"И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника. Как на это реагировать? За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине. У нас более сотни различных наград, среди них две MTV music awards. Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим. Теперь, в связи с "политической целесообразностью" нас пытаются стереть из истории Украины ", - говорится в заявлении группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники со служебными собаками впервые примут участие в параде ко Дню Независимости

Артисты добавили, что они на "100 процентов украинская группа". Имеют паспорта Украины и являются ее гражданами.

"Да, мы поем на русском, но стоит ли отдавать все русскоязычное культурному наследию России?" - резюмировали артисты.

Позиция комментаторов неоднозначна. Одни поддерживают музыкантов, другие обвиняют группу в отсутствие песен на украинском языке за 30 лет на сцене. Некоторые считают, что артистов использовали для разжигания очередного языкового скандала.

Фото: скриншот комментариев под постом

Группу Green Grey основали в 1993 году в Киеве. Она стала первой в истории украинской группой, дважды участвовавшей в церемонии награждения MTV Europe. Фронтмен группы - Андрей Яценко (Дизель) и Дмитрий Муравицкий (Мурик).

Продолжается подготовка праздничного концерта ко Дню Независимости Украины. Он состоится 24 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве с участием 30 групп с легендарными песнями.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля

Украинские военные освободили два неселенных пункта

Скниловская трагедия: самолет упал на людей

На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака

Город освободили от врага

Самое читаемое
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 7344
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
3
 Просмотров: 5850
Гороскоп на 26 июля: в чью жизнь придут деньги и слава
Гороскоп на 26 июля: в чью жизнь придут деньги и слава
 Просмотров: 4959
Как жить с низким потолком: фото-примеры квартир после ремонта
Как жить с низким потолком: фото-примеры квартир после ремонта
4
 Просмотров: 3942
Исчез диспетчер, который посадил самолет с Протасевичем
Исчез диспетчер, который посадил самолет с Протасевичем Просмотров: 3015
Знаменитости
Беременная Эшли Грэм позировала в поле голышом
Беременная Эшли Грэм позировала в поле голышом
5
 Просмотров: 1872
Актер, который устроил драку на дороге, извинился за свое поведение
Актер, который устроил драку на дороге, извинился за свое поведение Просмотров: 477
Джей Ло отметила день рождения на яхте за $130 млн: судно может принадлежать Ахметову
Джей Ло отметила день рождения на яхте за $130 млн: судно может принадлежать Ахметову
7
 Просмотров: 1368
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за миллиардера, который на 32 года старше
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за миллиардера, который на 32 года старше
6
 Просмотров: 1188
Тина Кароль поразила поклонников новым образом
Тина Кароль поразила поклонников новым образом Просмотров: 558
Больше всего комментируют
4
Погано тебе розумію
4
Институт языкознания заговорил о переводе украинского на латиницу
2
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
1
Переход был в 100 м: попытка мужчины перебежать дорогу стала роковой
1
В Канаде начнут собирать украинские самолеты
Голосов: 43365
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть