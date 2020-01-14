"Все буде добре". В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву

Украинскую телеведущую Надежду Матвееву ограбили в центре Киева. Когда женщина была в магазине в подземном переходе, почувствовала шевеление в своей сумке, которую держала на плече. Резко обернулась и увидела трех девушек ромской внешности. Одну из них она заметила в магазине еще раньше, потому что у той была вареная кукуруза.
Матвеева громко обратилась к ним: "Сперли ?!" После этого одна из воровок протянула ей кошелек, извинилась и сказала, что его вытащил парень, который убежал.
Об инциденте написала в Facebook. Комментировали украинские звезды.
"Вот она, любовь народа! Надюша, чтобы вернули украденный кошелек! Редкий случай", – написала актриса театра и кино Ольга Сумская.
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"Слава Богу!" – прокомментировал певец Виктор Павлик.
"Хорошо, что все хорошо закончилось", – пишут другие пользователи.
В Киеве в субботу, 11 января, разбили и ограбили автомобиль певицы MARUV. Инцидент произошел на Богдана Хмельницкого, возле дома №42. Неизвестные забрали черную сумку с документами, личными вещами и деньгами девушки.
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