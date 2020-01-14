"Все буде добре". В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 432
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 1809
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
7 Просмотров: 2367
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3789
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 17190
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7497
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1494
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1089
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 52209
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7749
Фото
Все фото
4
6
35
5
6
Дорофеева ошеломила признанием не только фанатов, но и собственного мужа
Дорофеева ошеломила признанием не только фанатов, но и собственного мужа
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
Адель показала, как похудела почти на 45 килограммов
Адель показала, как похудела почти на 45 килограммов
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
Видео
Все видео
Настя Каменских сняла видео о своем отдыхе с Потапом
Настя Каменских сняла видео о своем отдыхе с Потапом
Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней
Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней
Rolling Stone назвали топ-100 хитов и альбомов десятилетия
Rolling Stone назвали топ-100 хитов и альбомов десятилетия
Jamala и alyona alyona сняли клип о хейтерах
Jamala и alyona alyona сняли клип о хейтерах
Джамала ко Дню Николая выпустила колыбельную
Джамала ко Дню Николая выпустила колыбельную
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2430
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1971
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2853
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3834
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 792
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
вторник, 14 января 2020 09:47

"Все буде добре". В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву

  Комментировать
&quot;Все буде добре&quot;. В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву
Матвееву ограбили в центре Киева. Фото: Liza.ua

Украинскую телеведущую Надежду Матвееву ограбили в центре Киева. Когда женщина была в магазине в подземном переходе, почувствовала шевеление в своей сумке, которую держала на плече. Резко обернулась и увидела трех девушек ромской внешности. Одну из них она заметила в магазине еще раньше, потому что у той была вареная кукуруза.

Матвеева громко обратилась к ним: "Сперли ?!" После этого одна из воровок протянула ей кошелек, извинилась и сказала, что его вытащил парень, который убежал.

Об инциденте написала в Facebook. Комментировали украинские звезды.

"Вот она, любовь народа! Надюша, чтобы вернули украденный кошелек! Редкий случай", – написала актриса театра и кино Ольга Сумская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщины ограбили больного мальчика на Рождество

"Слава Богу!" – прокомментировал певец Виктор Павлик.

"Хорошо, что все хорошо закончилось", – пишут другие пользователи.

В Киеве в субботу, 11 января, разбили и ограбили автомобиль певицы MARUV. Инцидент произошел на Богдана Хмельницкого, возле дома №42. Неизвестные забрали черную сумку с документами, личными вещами и деньгами девушки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Все буде добре". В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Разгромили музеи, особо ценные вещи вывезли в Россию

Вместо анестезии пациентку держали двое мужчин

Старый Новый год: традиции, приметы и запреты

Запрет секса и ванны: первое кесарево сделали американцы

Самое читаемое
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
6
 Просмотров: 18441
Дорофеева ошеломила признанием не только фанатов, но и собственного мужа
Дорофеева ошеломила признанием не только фанатов, но и собственного мужа
4
 Просмотров: 16497
Сколько в среднем будет стоить гектар земли
Сколько в среднем будет стоить гектар земли Просмотров: 16110
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
6
 Просмотров: 10305
Гороскоп на 13-19 января: что сделать, чтобы неделя стала успешной
Гороскоп на 13-19 января: что сделать, чтобы неделя стала успешной
 Просмотров: 8370
Знаменитости
Названы номинанты на Оскар-2020
Названы номинанты на Оскар-2020 Просмотров: 306
Настя Каменских сняла видео о своем отдыхе с Потапом
Настя Каменских сняла видео о своем отдыхе с Потапом
 Просмотров: 783
Дорофеева засветила стройную фигуру в крохотном розовом бикини
Дорофеева засветила стройную фигуру в крохотном розовом бикини 1 Просмотров: 1701
Соблазнила: Тина Кароль похвасталась фотографией в соблазнительной позе
Соблазнила: Тина Кароль похвасталась фотографией в соблазнительной позе Просмотров: 2106
Монатик впервые показал лицо младшего сына
Монатик впервые показал лицо младшего сына Просмотров: 954
Больше всего комментируют
7
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
7
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
5
Украинцы хотели сильной руки Лукашенко, но не Путина - Бекешкина о выборах
3
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
3
В Иране продолжаются массовые протесты
Голосов: 39423
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua