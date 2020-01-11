Певицу MARUV ограбили в центре Киева

MARUV ограбили в столице, на Богдана Хмельницкого. Фото: КП

В Киеве в субботу, 11 января, разбили и ограбили автомобиль певицы MARUV. Инцидент произошел на Богдана Хмельницкого, 42. Неизвестные забрали черную сумку с документами, личными вещами и деньгами девушки.

"Если вы были в этом районе и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне ... Там были все мои документы", - написала певица на своей странице в Instagram.

На место инцидента выехала следственно-оперативная группа управления полиции города Киева. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения рядом с местом преступления.

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Рассматривают вопрос об открытии уголовного производства.

В марте прошлого года MARUV ограбили в аеропроту "Борисполь". Она возвращалась из Тель-Авива, где накануне давала концерт. Грабители разбили багаж, на который певица ждала после выхода из самолета.