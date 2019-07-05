"Время и Стекло" выпустили новый альбом Vislovo

"Время и Стекло" выпустили новый альбом. Фото: www.youtube.com

Украинская группа "Время и Стекло", в которой поют Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив), выпустили новый огромный альбом Vislovo.

Альбом доступен в лонгплее на YouTube

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Группа добавил новые стили музыки: future bass, фанк, рейв, минималистичный r'n'b.

Альбом состоит из 14 треков, которые длятся 49 мин.

"Он создавался не просто из-за гастролей и съемки. Мы переносили премьеру несколько раз, потому что не было времени работать над треками. Каждая песня с альбома - моя любимая", - поделилась с поклонниками Дорофеева.

Недавно группа "Время и Стекло" выпустила клип на песню VISLOVO.