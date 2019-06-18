"Время и Стекло" выпустила новый треш-клип

Кадр из клипа

Группа "Время и Стекло" выпустила клип на песню VISLOVO.

В нем зрители увидят торт, который рубят топором, полицейских-мужчин на каблуках, лысого мужчину, которому облизывают голову и парня, который купается в ванной с колой.

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В клипе снялись также топовые блогеры – YanGo и Саша Чистова.

19 мая Алексей Завгородний (Позитив) собрал близких и друзей на вечеринке в одном из клубов. Праздник был организован в неоновом стиле.