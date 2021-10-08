Впервые в истории Vogue: Адель в секси-образах украсила обложки сразу двух глянцев

Британскую исполнительницу 33-летнюю Адель в соблазнительных образах сняли сразу для двух изданий - британского и американского Vogue. Это впервые в истории глянца.

Звезда не только снялась в ярких мини-платьях с пикантным декольте, но и дала интервью изданию. В частности, рассказала и о том, как пережила развод с Саймоном Конеки. Она призналась, что перед тем, как объявить о разрыве, пара некоторое время не жила вместе.

"Никто из нас не сделал ничего плохого. Никто из нас не ранил друг друга или что-то подобное. Просто я хочу, чтобы мой сын увидел меня действительно влюбленной и любимой. Для меня это действительно важно", - отметила Адель.

От переживаний спасалась спортом и медитацией.

"Мой терапевт сказал мне, что я должна сидеть с маленькой семилетней собой. Потому что она осталась одна. И мне нужно было сесть с ней и по-настоящему рассказать о том, что я чувствовала, когда росла: о проблемах с папой, чего я раньше избегала. "Мои отношения с мужчинами всю мою жизнь всегда были такими: ты сделаешь мне больно, и я нанесу боль тебе первой. Это просто токсично и мешает мне найти счастье", - рассказала певица.

Фото: instagram.com/britishvogue

Она поняла, что во время тренировок не испытывает тревоги.

"Никогда не говорилось о похудении. Я подумала: "Если я смогу сделать свое тело физически сильным, и я смогу это почувствовать и увидеть, может быть, однажды я смогу сделать свои эмоции и свой ум физически сильными", - поделилась артистка.

Американскому Vogue звезда рассказала, что дружила со спортивным агентом Ричем Полом еще до начала отношений. А перед смертью ее отца Пол просто приехал к ней, и Адель почувствовала себя в безопасности.

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"Он всегда был рядом, я просто не замечала его. Я не чувствую тревоги, нервозности или раздражение. Все как раз наоборот. Я - 33-летняя разведенная мать сына, за которого отвечаю. Последнее, что мне нужно, - это кто-то, кто не знает, где он и чего хочет. Я знаю, чего хочу. И я действительно знаю, чего не хочу", - сказала певица о любимом.

Британская певица 33-летняя Адель сообщила, что скоро выпустит песню Easy On Me и клип к ней. Звезда опубликовала тизер видеоработы. Слухи о том, что исполнительница возвращается на сцену, ходили более двух лет.