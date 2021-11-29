Впервые под венец: Линдси Лохан обручилась с арабским финансистом

Американская актриса 35-летняя Линдси Лохан впервые выходит замуж. Ее избранником стал арабский финансист Бадер Шамас.

Радостной новостью кинозвезда поделилась в Instagram. Она показала несколько снимков, на которых позирует в объятиях жениха.

Также Лохан продемонстрировала кольцо с драгоценным камнем.

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Пара познакомилась в Эмиратах. Туда Лохан приехала на музыкальный фестиваль. Они встречались более года до помолвки.

Шамас работает в международной компании по управлению активами Credit Suisse, базирующейся в столице Объединенных Арабских Эмиратов - Дубае. Он является помощником вице-президента.

Лохан - актриса, певица, модель и дизайнер родом из американского Нью-Йорка. В детстве начала сниматься в рекламе. Прославилась благодаря ролям в фильмах "Ловушка для родителей", "Чумовая пятница", "Плохие девушки" и других.