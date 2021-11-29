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понедельник, 29 ноября 2021 14:42

Впервые под венец: Линдси Лохан обручилась с арабским финансистом
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Американская актриса 35-летняя Линдси Лохан впервые выходит замуж. Ее избранником стал арабский финансист Бадер Шамас.

Радостной новостью кинозвезда поделилась в Instagram. Она показала несколько снимков, на которых позирует в объятиях жениха.

Также Лохан продемонстрировала кольцо с драгоценным камнем.

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Американская актриса Линдси Лохан выходит замуж за арабского финансиста Бадера Шамаса
Фото: instagram.com/lindsaylohan
Американская актриса Линдси Лохан выходит замуж за арабского финансиста Бадера Шамаса
Американская актриса Линдси Лохан выходит замуж за арабского финансиста Бадера Шамаса
Американская актриса Линдси Лохан выходит замуж за арабского финансиста Бадера Шамаса
Американская актриса Линдси Лохан выходит замуж за арабского финансиста Бадера Шамаса

Пара познакомилась в Эмиратах. Туда Лохан приехала на музыкальный фестиваль. Они встречались более года до помолвки.

Шамас работает в международной компании по управлению активами Credit Suisse, базирующейся в столице Объединенных Арабских Эмиратов - Дубае. Он является помощником вице-президента.

Лохан - актриса, певица, модель и дизайнер родом из американского Нью-Йорка. В детстве начала сниматься в рекламе. Прославилась благодаря ролям в фильмах "Ловушка для родителей", "Чумовая пятница", "Плохие девушки" и других.

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