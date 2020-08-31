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понедельник, 31 августа 2020 07:47

Возвращение легенд и главный "повелитель волчиц" в образе призрака: как прошел первый эфир "Танцев со звездами"

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Возвращение легенд и главный &quot;повелитель волчиц&quot; в образе призрака: как прошел первый эфир &quot;Танцев со звездами&quot;
30 августа на канале "1 + 1" состоялся первый прямой эфир обновленного сезона проекта "Танцы со звездами". Фото: tochka.net

30 августа на канале "1 + 1" состоялся первый прямой эфир обновленного сезона проекта "Танцы со звездами".

Эфир был полон страстными и яркими танцами, кроме того не прошло и без неожиданных новостей. В начале эфира сообщили, что 2 из 14 пар заболели коронавирусом. Это ведущая Ольга Фреймут и Илья Падзина. А также актриса Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко. Последняя из пар на паркет не вышла.

Традиционно вели прямой эфир шоу Юрий Горбунов и Тина Кароль, а на звездном балконе в первом эфире встречала участников после выступлений легенда шоу, победительница первого обновленного сезона проекта - Наталья Могилевская. Она назвали новый сезон шоу "платиновым".

Открыли первый эфир шоу фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина и Дмитрий Жук, которые выполнили зажигательное ча-ча-ча.

Изрядно удивил своим романтическим выступлением участник группы MOZGI и "Время и Стекло" Позитив, который со своей партнершей Юлией Сахневич выполнил венский вальс.

Пышнотелая реперка alyona alyona со своим партнером Юрием Гурич выполнила энергичную сальсу, которая к сожалению, не очень высоко оценили судьи шоу.

Также через 14 лет на паркет вернулась певица Надежда Мейхер, которая выполнила сексуальную румбу в паре с Кириллом Васюком.

Самый высокий балл от судей получила певица Санта Димопулос, которая вместе с Максом Леоновым станцевала самбу, которую с прошлого сезона называли убийцей. Однако Санте она далась очень хорошо. Примечательно, что свой танец певица начинала в костюме монахини, который сняла, оказавшись в синий соблазнительном платье.

Нежным фокстором захватили и Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром. Пара во время своего танца поднялась над сценой, продемонстрировав трогательные па в воздухе.

Стоит отметить, что своим выступлением на паркете ошеломила и беременная Илона Гвоздева. Танцовщица вместе со своим звездным партнером Дмитрием Танковичем выполнила зажигательную ча-ча-ча на 8-м месяце беременности. Пара устроила на паркете настоящий театр, который, к сожалению, не очень высоко оценили судьи шоу.

Ольга Фреймут, которая больна коронавирусом, также решила не сдаваться и все же станцевала нежный фокстрот, который готовила вместе со своим патрнером Ильей Падзиной.

А вот закрывал первый эфир обновленных "Танцев со звездами" любимец женщин, певец Олег Винник, который вместе со своей партнершей Еленой Шоптенко выполнил дерзкое танго. Исполнитель воплотил образ "Призрака Оперы" под собственное исполнение композиции The Phantom of the Opera.

Согласно правилам проекта, ни одна из пар не покинула шоу. Однако судьи ставили оценки. По итогам первого прямого эфира в тройку лидеров вошли Санта Димопулос и Макс Леонов - 28 баллов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 26 баллов, Тарас Цимбалюк и Яна Заяц - 26 баллов, Ольга Фреймут и Илья Падзина также 26 баллов и Олег Винник с Еленой Шоптенко - 25 баллов. Последней в турнирной таблице с 16 баллами оказалась пара alyona alyona и Юрия Гурич.

Судьями нового сезона проекта "Танцы со звездами" стали прима-балерина Екатерина Повар, хореограф Влад Яма и легендарный Григорий Чапкис.

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