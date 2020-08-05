Внешность Анастасии Заворотнюк непоправимо изменилась из-за болезни

Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с онкозаболеванием. Фото: Instagram

В окружении российской артистки 49-летней Анастасии Заворотнюк говорят, что в результате лечения химиотерапией внешность знаменитости сильно изменилось. Она борется с онкологией и уже долгое время не появлялась на публике. Поклонники артистки все время интересуются состоянием ее здоровья.

В окружении Заворотнюк неохотно делятся подробностями о внешнем виде кинозвезды. Однако говорят, что женщина сильно изменилась.

"Она все понимает и ей не хочется показать себя публике. К сожалению, болезнь внесла непоправимые изменения в ее внешность", - сказала бывший реквизитор Московского художественного театра им. Чехова Светлана Веселова.

По словам врачей, актриса сейчас дома. Но ее привозят на процедуры, осматривают разные специалисты.

"Анастасия не сдалась и верит в лучшее. Держится. Ухаживает за собой. Рассказывают, чуть ли не каждый день по телефону общается со своим священником", - заверила музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.

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Осенью 2019 года в средствах массовой информации сообщили о тяжелой болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк и ее госпитализации. Она прекратила публиковать сообщения в социальных сетях.