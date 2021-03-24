"Внебрачная дочь" Путина снялась в весенней фотосессии

Предполагаемая "внебрачная дочь" президента России Владимира Путина Елизавета Кривоногих снялась для нового весеннего дропа бренда RomaUvarovDesign.

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Коллекция одежды вдохновлена детскими воспоминаниями. Снимки с фотосессии опубликовал дизайнер Рома Уваров в Instagram.

Елизавета позировала в комбинезоне из денима с ажурным воротником, а также она примерила платья в стиле baby doll и объемную рубашку с принтом в виде игрушек.







Предполагаемая внебрачная дочь президента России Владимира Путина Елизавета Кривоногих дружит с Робертом Скигиным. Он племянник связанного с мафией российского магната.