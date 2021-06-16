Вместе с Викторией Бекхэм: после 15-летней паузы Spice Girls выпустят песню

Британская поп-группа Spice Girls воссоединилась, чтобы порадовать фанов общим треком под названием Feed Your Love.

Отрывок этой песни раньше опубликовали в сети. Но Spice Girls решили выпустить полный сингл.

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Участницы группы приняли такое решение в честь 25-летия Spice Girls. В записи песни примет участие и Виктория Бекхэм.

Группа Spice Girls приобрела огромную популярность во второй половине 1990-х. Участницами были: Мелани Браун, Эмма Бантон, Виктория Бекхэм, Джерри Халливелл и Мелани Чисхолм. За годы существования группы они выпустили три альбома.

В 2008 году Spice Girls распались. 12 августа 2012-го группа в полном составе воссоединилась на один день и выступила на церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Девушки спели две песни - Wannabe и Spice Up Your Life.