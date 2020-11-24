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вторник, 24 ноября 2020 11:28

Влюбленные будут посвящать друг другу: The Hardkiss презентовали новую песню

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Влюбленные будут посвящать друг другу: The Hardkiss презентовали новую песню
В новом сингле основатели группы Вал Бебко и Юлия Санина рассказали свою историю и признались друг другу в любви. Фото: The Hardkiss в Facebook

Группа The Hardkiss выпустила новую песню "Все было так".

Впервые в видеоклипе появился сын Юлии Саниной и Вала Бебко - Даня, пишет "Новое время".

В новом сингле основатели группы Вал Бебко и Юлия Санина рассказали свою историю и признались друг другу в любви. В песне, где Вал и Юлия поют дуэтом, они говорят о своей любви, рассказывая, что они стали "монолитом" и "что они хотели этого вдвоем". А свою любовь они описали в песне, как "свободное падение", "когда у одного крылья за плечами, а в другого - парашют".

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"Песня настолько положительная, уверена, что влюбленные люди будут посвящать ее друг другу. В финале песни я фактически призналась в любви своему мужу, и мы показали нашего сына Даню, который сам захотел сняться в этой истории ", - рассказывает Юлия Санина.

Вал Бебко стал режиссером нового и особенного для группы клипа.

"Лимузин в клипе воплощает в себе наши отношения, в которые мы" сели "много лет назад и" едем ". За окном бывает разная погода: и солнце, и грозы. Но нам хорошо в этом лимузине, нам хорошо вдвоем. Чувственные кадры для меня всегда - ч / б, поэтому мы миксовали цвет и ч / б, различные атмосферные кадры. Кажется, нам удалось передать атмосферу любви, счастья и полета ", - рассказал Вал.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко - Потап, рассекретил фрагмент новой песни жены Насти Каменских. Видео, где певица играет на фортепиано и выполняет часть трека, Потап опубликовал в Instagram.

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