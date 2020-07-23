"Влюбилась с первого взгляда!" Певица Деми Ловато выходит замуж

27-летняя артистка Деми Ловато сказала "Да" 29-летнему актеру Максу Эриху. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

Автор: Instagram Макс Эрих и Деми Ловато начали встречаться еще несколько месяцев назад.

Макс Эрих пригласил девушку на свидание на пляж Малибу. И в романтической обстановке сделал любимой предложение руки и сердца. Девушка, конечно, согласилась.

"Ты никогда не заставляешь меня быть кем-то другим. Ты делаешь так, чтобы я хотела быть лучшей версией себя. Для меня большая честь принять твое предложение. Я люблю тебя больше, чем могу выразить это словами. Я в восторге, что смогу создать семью с тобой. Я люблю тебя, мой милый. Мой партнер. За наше будущее! " - написала певица в своем Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хакеры распространили в сети интимные фото Деми Ловато

Макс Эрих и Деми Ловато начали встречаться еще несколько месяцев назад. И их роман довольно быстро развивается, замечают поклонники певицы.

Певица Деми Ловато поделилась с поклонниками снимком, на котором позирует топлес в постели. За короткое время фотография понравилась тысячам пользователей сети.