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Владимир Остапчук впервые рассказал о причине развода

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Владимир Остапчук впервые рассказал о причине развода
Телеведущий Владимир Остапчук и Елена Войченко прожили в браке 12 лет. Имеют общих дочь 6-летнюю Эмилию и сына Эвана-Александра, 1,4 года. Фото - instagram.com/olenavoychenko

Телеведущий Владимир Остапчук впервые рассказал о причине развода с женой Еленой Войченко.

Шоумен поделился, что они с Еленой поняли, что их семейная жизнь идет наперекосяк, когда стали очень сильно ссориться, говорится в "Светской жизни".

"Самое страшное в этой ситуации то, что мы начали это делать перед нашими детьми. Лучше оставаться взрослыми и любящими родителями, чтобы не травмировать психику маленьких детей. Я не выносил эту историю исключительно ради того, чтобы обезопасить как раз детей", - сказал Владимир.

Бывшая жена Владимира Елена Войченко в одном из интервью рассказала, что реальной причиной развода были многочисленные измены мужа. Впрочем, Остапчук заверил, что это ложь.

"Это неправда. Я, кстати, знаю почему Елена решила дать это интервью и именно в таком ключе. Я ее даже понимаю. В ней сейчас говорят эмоции, обида, потому что мы с 17 лет вместе и сейчас, последние пять месяцев, она, видимо, не может привыкнуть к новому статусу. Но на самом деле не нужно здесь искать какую-то сенсацию, шоковую информацию, начинать меня женить со всеми партнершами на "Танцах". Мы десятки раз пытались склеить этот брак, но склеить можно горшок, а когда пепел - ты никогда его не склеишь", - поделился Остапчук.

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На вопрос, хоть раз изменял ли жене - он твердо ответил, что нет. Также Владимир добавил, что скучает и всегда будет с благодарностью вспоминать все прекрасные эмоции, которые он прожил с Еленой, потому что их было много. Но признался, что с 12 лет брака, счастливыми были первые 6-7 лет. Говорит, что точку в отношениях поставили оба во время очередной ссоры.

"Мы говорили на повышенных тонах. Я не помню дословно, но было сказано так, что:" Ну все, это конец, тогда я собираю вещи и ухожу". Елена сказала:" Хорошо, я тебе соберу вещи сама", - говорит Остапчук.

Кроме того, он признался, что откровения жены о том, что он оставил детей без денег, стали для него ошеломляющими. Ведь он по-честному разделил имущество, оставив бывшей жене жилье, машину и сумму в $30 тыс. А еще он вспомнил о дополнительных средствах, которые его жена получила на жизнь и оплату школы для старшей дочери - 225 тыс. грн за 5 месяцев.

Окончил интервью Владимир благодарностью бывшей жене в том, что она была его опорой и поддержкой все годы совместной жизни. И заверил, что не оставит семью без денег к существованию и будет, как и раньше, активно участвовать в воспитании детей.

Владимир Остапчук ошеломил новостью о разводе с женой Еленой в конце октября прошлого года. Ведущий тогда участвовал в телепроекте "Танцы со звездами". Первое время экс-супруги держали в тайне причины своего разрыва.

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03
февраля

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