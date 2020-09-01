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вторник, 01 сентября 2020 23:46

Виталий Козловский: и студент, и преподаватель

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Виталий Козловский: и студент, и преподаватель
Виталий Козловский учиться на факультете музыкального искусства. ФОТО: Іnstagram.com/vitaliy.kozlovskiy.love

Украинский певец Виталий Козловский теперь снова студент. 35-летний артист будет получать квалификацию магистра на факультете музыкального искусства в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств.

В свое время исполнитель окончил факультет журналистики во Львове. Но уже в 18 лет переехал в столицу и начал карьеру в шоу-бизнесе.

"Так что студенческой жизни, как такового, у меня не было. Буду наверстывать! А если серьезно, то нет предела открытию новых возможностей. Поэтому в ближайшие полтора года буду совмещать концерты с обучением!" - рассказал Козловский.

Также Виталий добавил, что окончательно решил получать высшее музыкальное образование на карантине.

"Во время самоизоляции я понял, что бездействие - не мое. Любой свободное время хочу использовать для развития и повышать свой профессиональный уровень. Поэтому события в этом году значительно ускорили принятие решения, которое зрело уже давно. Когда, если не сейчас? Не хочу в старости жалеть о том, что чего-то не успел, не сделал, не попробовал, отложил на потом ", - поделился певец.

Кроме того, ректор Академии предложил Виталию Козловскому преподавать студентам практические занятия и артист согласился без колебаний.

"Буду делиться со студентами всем, что знаю и умею сам. И такой процесс, когда параллельно получаешь новые знания и делишься своими уже готовыми наработками, считаю вдвое эффективнее и интереснее", - добавил Виталий.

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30 августа на канале "1+1" состоялся первый прямой эфир обновленного сезона проекта "Танцы со звездами". Эфир был полон страстных и ярких танцев, кроме того, не обошлось и без неожиданных новостей.

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