Винник шокировал фанатов снимком с молодости

Автор: instagram.com/olegg.vynnyk Олег Винник показал модную прическу юности

Украинский певец Олег Винник в Instagram показал фото с юности, где имел абсолютно непривычный для его фанатов образ.

Так, во времена своей молодости певец носил стильную тогда прическу - короткая челка, а сзади длинные пряди.

Олег родом из Черкасс. Родители были простыми рабочими. Творческую деятельность начал в Черкасском заслуженному украинском народном хоре им. Т. Шевченко.

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В 1990-х годах уехал на работу в Германию, где работал гувернером. Возил детей в школу, занимался с ними музыкой и готовил для них пищу.

Через несколько лет исполнитель начал выступать на сценах известных театров в Дании, Нидерландах, Австрии, Швейцарии и Германии. На тот момент Винник был узнаваемым и очень популярным за рубежом. Однако в 2011-м он решил вернуться в Украину.

Винник стал самой высокооплачиваемой звездой украинского шоу-бизнеса. За 2019 год артист отработал 50 концертов и смог заработать около $5,6-7 млн. Из-за пандемии концертная деятельность Винника приостановилась, но он нашел способ, как провести выступление. Давал концерты онлайн.