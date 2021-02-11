"Делал мебель" - Винник поделился необычным хобби

Музыкант поделился давним хобби. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Певец Олег Винник поделился впечатлениями от участия в шоу "Маска" и съемочного процесса фильма "Скажене весілля-3". Он рассказал, что не только детектив в шоу, но и был участником.

"Интересно участвовать в шоу именно в роли таинственного героя. На каждый эфир нужно готовить новую композицию. Я потратил неделю, выбирая музыкальный материал. И постоянно нужно петь так, чтобы еще больше запутать сыщиков и зрителей", - рассказал исполнитель журналу "Теленеделя" .

Винник принял участие в съемках финальной части комедии "Скажене весілля-3".

"Она отличается от 2 предыдущих, и в этом есть своя изюминка. Моя роль получила развитие в 3-й части фильма", - отметил мужчина.

Также музыкант поделился давним хобби.

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"Еще в студенческие годы, в начале 1990-х, заинтересовался изготовлением женской бижутерии. Вручную выпиливал лобзиком деревянные крестики, затем попытался их продавать. На вырученные деньги купил небольшой деревообрабатывающий станок. Для меня дерево в руках то же, что и драгоценные камни . Выбрать сорт, найти правильный ствол нужного цвета, высушить - это как терапия. Очень люблю запах яблони. Когда начинаешь ее натирать - аромат потрясающий. В 2000-х из дуба делал мебель для своей квартиры. Но с тех пор не возвращался к этому занятию", - поделился артист.

Во 2-м эпизоде ​​"Голоса країни" Олег Винник спел вместе с участником шоу Богданом Мухой. Они исполнили песню Ohne dich группы Rammstein. На YouTube-канале вокального шоу опубликовали полные выступления участников "слепых прослушиваний" во 2-м эпизоде.