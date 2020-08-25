Винник, Фреймут и реперка Alyona Alyona выйдут на паркет в новом сезоне "Танцы со звездами"

Телеканал 1+1 обнародовал имена всех участников нового сезона "Танцы со звездами", который выйдет на экраны осенью этого года.
В течение недели потенциальные участники передавали друг другу эстафету в рамках # танціззіркамиміchallenge, приглашая к участию в проекте. В результате выйти на паркет согласилась телеведущая Ольга Фреймут.
В новом сезоне 2020 года зрители увидят 14 пар, все участники:
Судьями шоу станут Екатерина Кухар, Влад Яма и 90-летний Григорий Чапкис, которые будут оценивать танцевальные способности участников.
Напомним, первый сезон "Танцы со звездами" состоялся в 2006 году. Тогда победителем стал Владимир Зеленский, который танцевал в паре с Еленой Шоптенко.
Во втором сезоне, который состоялся в 2007 году, победила гимнастка Лилия Подкопаева в паре с Сергеем Костецким.
В 2008 году победителем проекта стал польский актер Марчин Мрочек.
4 сезон проекта "Танцы со звездами" вышел на телеканале СТБ. Первое место досталось победителю "Фабрики звезд-3" Стасу Шуринсу. Певица Наталья Могилевская стала победительницей пятого сезона проекта "Танцы со звездами". Она танцевала в паре с Игорем Кузьменко. В 6 сезоне в 2018 году победил юморист Игорь Ласточкин.
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