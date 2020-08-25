Винник, Фреймут и реперка Alyona Alyona выйдут на паркет в новом сезоне "Танцы со звездами"

Стали известны имена всех участников нового сезона "Танцы со звездами"

Телеканал 1+1 обнародовал имена всех участников нового сезона "Танцы со звездами", который выйдет на экраны осенью этого года.

В течение недели потенциальные участники передавали друг другу эстафету в рамках # танціззіркамиміchallenge, приглашая к участию в проекте. В результате выйти на паркет согласилась телеведущая Ольга Фреймут.

В новом сезоне 2020 года зрители увидят 14 пар, все участники:

• певец Олег Винник в паре с Еленой Шоптенко;

• бывшая ведущая и участница группы "Виа Гра", актриса и певица Надежда Мейхер в паре с Кириллом Васюком;

• экс-участница группы "Виа Гра" и певица Санта Димопулос в паре с Максом Леоновым;

• актер, сыгравший в сериале "Поймать Кайдаша", Тарас Цымбалюк в паре с Яной Заяц;

• актриса, сыгравшая в сериале "Папик", Дарья Петрожицкая в паре с Игорем Гелуненко;

• фронтвумен группы The HardKiss Юлия Санина в паре с Дмитрием Жуком;

• участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская в паре с Дмитрием Дикусаром;

• шоумен, телеведущий и директор Vaverka Production Дмитрий Танкович в паре с Илоной Гвоздевой;

• реперка Alyona Alyona в паре с Юрием Рудич;

• участник групп Mozgi и "Время и Стекло" Алексей Завгородний (известный как Позитив) в паре с Юлией Сахневич;

• фронтмен группы "беz Обмежень" Сергей Танчинец в паре с Яной Цыбульской;

• футболист и бывший участник шоу "Холостяк" Сергей Мельник в паре с Аделиной Дели;

• актер, сыгравший в фильме "Скажене весілля" и сериале "Великі вуйки", Арам Арзуманян в паре с Антониной Руденко;

• ведущая Ольга Фреймут и Илья Падзина.

Судьями шоу станут Екатерина Кухар, Влад Яма и 90-летний Григорий Чапкис, которые будут оценивать танцевальные способности участников.

Напомним, первый сезон "Танцы со звездами" состоялся в 2006 году. Тогда победителем стал Владимир Зеленский, который танцевал в паре с Еленой Шоптенко. Во втором сезоне, который состоялся в 2007 году, победила гимнастка Лилия Подкопаева в паре с Сергеем Костецким. В 2008 году победителем проекта стал польский актер Марчин Мрочек. 4 сезон проекта "Танцы со звездами" вышел на телеканале СТБ. Первое место досталось победителю "Фабрики звезд-3" Стасу Шуринсу. Певица Наталья Могилевская стала победительницей пятого сезона проекта "Танцы со звездами". Она танцевала в паре с Игорем Кузьменко. В 6 сезоне в 2018 году победил юморист Игорь Ласточкин.