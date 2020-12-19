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суббота, 19 декабря 2020 23:46

Виктория из "НеАнгелов" весело позировала в Дубае
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Недавно Виктория Смеюха праздновала в Дубае свое 35-летие
Фото: Іnstagram.com/vikanablack
Недавно Виктория Смеюха праздновала в Дубае свое 35-летие
Недавно Виктория Смеюха праздновала в Дубае свое 35-летие
Недавно Виктория Смеюха праздновала в Дубае свое 35-летие
Недавно Виктория Смеюха праздновала в Дубае свое 35-летие

Участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха продолжает отдыхать в Дубае и публиковать курортные фотографии в Instagram.

Одна из самых ярких фотосессий с попугаем набрала более 9000 предпочтений.

"Внимание, проверка на патриотизм! Что первым вы увидели на фото? И если это попугай с окраской сине-желтого флага Украины - бинго - вы победили!", - написала Викторе.

"Если бы в Дубай чаще прилетали наши земляки, вполне возможно, что мне удалось пообщаться с птицей искренним и родным языком. Займусь этим во время следующей поездки", - пообещала певица.

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Близкие заказали звездам милые безделушки, они, в свою очередь, тоже "написали письмо" святому. "Новый канал" узнал у Сергея Притулы, Александра Педана и Леси Никитюк, какие подарки им заказали родные, и что ведущие получат к празднику.

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