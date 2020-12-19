Виктория из "НеАнгелов" весело позировала в Дубае

Фото: Іnstagram.com/vikanablack

Участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха продолжает отдыхать в Дубае и публиковать курортные фотографии в Instagram.

Одна из самых ярких фотосессий с попугаем набрала более 9000 предпочтений.

"Внимание, проверка на патриотизм! Что первым вы увидели на фото? И если это попугай с окраской сине-желтого флага Украины - бинго - вы победили!", - написала Викторе.

"Если бы в Дубай чаще прилетали наши земляки, вполне возможно, что мне удалось пообщаться с птицей искренним и родным языком. Займусь этим во время следующей поездки", - пообещала певица.

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