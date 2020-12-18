 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 198
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
1 Просмотров: 621
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 810
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 522
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 315
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1584
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 540
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 387
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
4
6
5
5
4
Какие подарки к Николаю готовят Притула, Педан и Никитюк
Какие подарки к Николаю готовят Притула, Педан и Никитюк
Navka представила зимнюю сказку в сингле &quot;Стати Святим Миколаєм&quot;
Navka представила зимнюю сказку в сингле "Стати Святим Миколаєм"
Растяжки и целлюлит: как выглядят модели plus-size без фотошопа
Растяжки и целлюлит: как выглядят модели plus-size без фотошопа
Ведущий Остапчук признался, какое отклонение имел в детстве
Ведущий Остапчук признался, какое отклонение имел в детстве
&quot;Печь печенье с сыном и ходить на шопинг с дочкой&quot;. Александр Педан описал настоящих мужчин
"Печь печенье с сыном и ходить на шопинг с дочкой". Александр Педан описал настоящих мужчин
Видео
Все видео
Анна Диди выпустила песню "Красивая душа"
Анна Диди выпустила песню "Красивая душа"
Брэду Питту 57. Самые яркие перевоплощения актера в фильмах
Брэду Питту 57. Самые яркие перевоплощения актера в фильмах
Гэндальф получил прививку от Covid-19
Гэндальф получил прививку от Covid-19
Украинская сеньорита представила сексуальный клип на песню Hola
Украинская сеньорита представила сексуальный клип на песню Hola
"Океан Эльзы" выпустил динамичный клип на новую песню
"Океан Эльзы" выпустил динамичный клип на новую песню
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 441
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1314
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 756
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 252
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4797
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
18 декабря 2020
Просмотров: 171
Збій у матриці
Телевізор я викинув. Ну, як викинув – віддав плазму сусіду-телемайстру. З обмовкою: якщо полагодить – повертає, якщо ні – лишає на ...
пятница, 18 декабря 2020 20:20

Какие подарки к Николаю готовят Притула, Педан и Никитюк
4

  Комментировать

Близкие заказали звездам милые безделушки, они, в свою очередь, тоже "написали письмо" святому.

"Новый канал" узнал у Сергея Притулы, Александра Педана и Леси Никитюк, какие подарки им заказали родные, и что ведущие получат к празднику.

"Соля только становится на эту дорожку - написание писем святому Николаю, потому что ей всего 3 года. Дима очень долго определяется с тем, чего он хочет. Обычно в последние годы его желание лежат скорее в эмоциональной плоскости, чем материальной. Жене дарю на Николая милые безделушки. Могу купить какие-то перчатки, а она мне шапку подарить. Потому что слишком много праздников в декабре-январе: и Николая, и Новый год, и день рождения жены 13 января. Так можно и разориться", - смеется Сергей Притула.

Ведущие рассказали, что будут дарить родным
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Ведущие рассказали, что будут дарить родным
Ведущие рассказали, что будут дарить родным
Ведущие рассказали, что будут дарить родным

"Николай оббегал детские магазины и с трудом нашел заказ младшенького, теперь перешел к подаркам старшей. Марик обожает динозавров – на Николая его коллекция пополнится. Еще он любит играть машинками, у него появится несколько треков. У нас есть традиция читать книги на ночь, поэтому Николай принесет и несколько. Лере скоро 16, здесь немножко труднее. Она заказала пижаму, духи. Николай услышал. Жена в этом году открыла для себя новое увлечение – она учится дизайну. Хочет продолжать учебу, потому попросила у Николая подарить курс скетчинга – рисования интерьеров от руки. Николай уже выписывает сертификат (смеется). А я попросил себе пижамные штаны, чтобы ходить дома красивым, и портативные наушники, чтобы было удобно на пробежках", – рассказывает Александр Педан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леся Никитюк ходила на быстрые свидания, а Маша Ефросинина "сердилась" на официантов

"Племянницы мы заказали куклу, которая летает в воздухе и крутится. Я уже ее купила, и девочки ее ждут. Себе подарок не заказывала, потому что нахожусь на той стадии, когда хочу порадовать кого-то другого. Стать на день святым Николаем, который дарит чудеса", - делится Леся Никитюк.

Александр Педан рассказал, что для него значит быть настоящим мужчиной. Ведущий Improv Live Show и судья игрового шоу "Хто зверху?" Педан рассказал, что для него означает термин "настоящий мужчина" и как это доказывать в современном мире.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какие подарки к Николаю готовят Притула, Педан и Никитюк». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Приватбанк полностью перешел в собственность государства

С конвейера сошел 1-й китайский автомобиль

Полномочия генпрокурора усилили

Партийный съезд выразил недоверие власти

Александр Бойченко получил награду

Начали конфисковывать музыкальные инструменты

Впервые установили рекорд скорости на электромобиле

Президент приказал начать бомбардировку

Открыли художественную академию

Умер последний президент Чехословакии

Бежали от религиозных притеснений, а основали новое государство

Самое читаемое
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси 1 Просмотров: 27857
Под крики &quot;вон&quot; Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
 1 Просмотров: 16831
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
5
 Просмотров: 11952
&quot;Через два месяца после похорон узнала, что беременна&quot;
"Через два месяца после похорон узнала, что беременна" Просмотров: 11745
Гороскоп на 18 декабря: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 18 декабря: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 8892
Знаменитости
Выбор сделала "Холостячка" в финале
Выбор сделала "Холостячка" в финале Просмотров: 558
Анна Диди выпустила песню "Красивая душа"
Анна Диди выпустила песню "Красивая душа"
 Просмотров: 81
Ирина Федишин с детьми написали письмо Святому Николаю
Ирина Федишин с детьми написали письмо Святому Николаю
Лесю Никитюк обокрали на Черниговщине
Лесю Никитюк обокрали на Черниговщине Просмотров: 18
Navka представила зимнюю сказку в сингле "Стати Святим Миколаєм"
Navka представила зимнюю сказку в сингле "Стати Святим Миколаєм"
6
 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
13
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
7
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
4
Арестович извинился за российскую пропаганду об убитом воине ВСУ
3
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
2
Умер последний президент Чехословакии
Голосов: 42065
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть