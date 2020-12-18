Какие подарки к Николаю готовят Притула, Педан и Никитюк

Близкие заказали звездам милые безделушки, они, в свою очередь, тоже "написали письмо" святому.

"Новый канал" узнал у Сергея Притулы, Александра Педана и Леси Никитюк, какие подарки им заказали родные, и что ведущие получат к празднику.

"Соля только становится на эту дорожку - написание писем святому Николаю, потому что ей всего 3 года. Дима очень долго определяется с тем, чего он хочет. Обычно в последние годы его желание лежат скорее в эмоциональной плоскости, чем материальной. Жене дарю на Николая милые безделушки. Могу купить какие-то перчатки, а она мне шапку подарить. Потому что слишком много праздников в декабре-январе: и Николая, и Новый год, и день рождения жены 13 января. Так можно и разориться", - смеется Сергей Притула.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

"Николай оббегал детские магазины и с трудом нашел заказ младшенького, теперь перешел к подаркам старшей. Марик обожает динозавров – на Николая его коллекция пополнится. Еще он любит играть машинками, у него появится несколько треков. У нас есть традиция читать книги на ночь, поэтому Николай принесет и несколько. Лере скоро 16, здесь немножко труднее. Она заказала пижаму, духи. Николай услышал. Жена в этом году открыла для себя новое увлечение – она учится дизайну. Хочет продолжать учебу, потому попросила у Николая подарить курс скетчинга – рисования интерьеров от руки. Николай уже выписывает сертификат (смеется). А я попросил себе пижамные штаны, чтобы ходить дома красивым, и портативные наушники, чтобы было удобно на пробежках", – рассказывает Александр Педан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леся Никитюк ходила на быстрые свидания, а Маша Ефросинина "сердилась" на официантов

"Племянницы мы заказали куклу, которая летает в воздухе и крутится. Я уже ее купила, и девочки ее ждут. Себе подарок не заказывала, потому что нахожусь на той стадии, когда хочу порадовать кого-то другого. Стать на день святым Николаем, который дарит чудеса", - делится Леся Никитюк.

Александр Педан рассказал, что для него значит быть настоящим мужчиной. Ведущий Improv Live Show и судья игрового шоу "Хто зверху?" Педан рассказал, что для него означает термин "настоящий мужчина" и как это доказывать в современном мире.