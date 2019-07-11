"Війнами втомлена, та ніким не зломлена" - Вакарчук презентовал сильную песню об Украине

Украинская группа "Океан Эльзы" выпустила новую песню под названием "Човен".

Автор: Скрин с видео Группа "Океан Эльзы" выпустила новый трек "Човен"

Трек уже есть в эфирах радиостанций и цифровых платформах, в частности на YouTube-канале группы.

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По словам Святослава Вакарчука, фронтмена "Океан Эльзы", он написал текст за пару дней до своего дня рождения, в мае.

"Родилась песня за полчаса. Я сел за рояль. Начала появляться не только музыка, но и слова. Я спел песню под гитару своим друзьям на дне рождении. Вдохновленный, нашел время с группой записать этот трек", - поделился Вакарчук.

Текст песни содержит в себе ссылки на исторические события Украины разных времен.

Через полчаса после публикации на YouTube, песня набрала более 5 тыс. просмотров и почти 1 тыс. лайков.

Пользователи сети засыпали публикацию комментариями.

"Бросай ты эту политику, лучше пой", "дождались, спасибо за песню", "это что-то неземное".

Недавно лидер группы "Океан Эльзы" и кандидат в народные депутаты Святослав Вакарчук поделился редкими семейными снимками.