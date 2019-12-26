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четверг, 26 декабря 2019 14:19

Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней

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Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней
Верка Сердючка спела новую песню "Make It Rain Champagne". Фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Верка Сердючка спела новую песню "Make It Rain Champagne", в которой намекнула на свою готовность участвовать в отборе к Евровидению-2020.

"На всякий случай, вдруг опять будут выяснять чей Крым на Евровидении - песня уже в принципе готова", - заявил Андрей Данилко перед выступлением на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей". Этим вызвал бурную реакцию зала.

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Невооруженным глазом видно, как сильно песня понравилась зрителям. Они прыгали, махали руками и во весь голос подпевали.

Авторами песни являются шведский музыкальный продюсер и основатель компании Bassflow Productions Питер Бустрем, а также вокалист группы Gravitonas Андреас Орн.

Украинский шоумен Андрей Данилко (cценическое имя - Верка Сердючка. - Gazeta.ua) порадовал своих поклонников фотографией во время непогоды, разыгравшейся в Киеве 27 июня. Похоже, артист в своем сценическом костюме и с макияжем попал под ливень и намок.

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