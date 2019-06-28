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пятница, 28 июня 2019 12:27

Верка Сердючка попала под ливень: веселое фото

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Верка Сердючка попала под ливень: веселое фото
Верка Сердючка попала в непогоду, которая разыгралась в Киеве 27 июня. Фото - Утро

Украинский шоумен Андрей Данилко (cценическое имя - Верка Сердючка. - Gazeta.ua) порадовал своих поклонников фотографией во время непогоды, разыгравшейся в Киеве 27 июня.

Похоже, артист в своем сценическом костюме и с макияжем попал под ливень и намок.

"Киев сейчас", - коротко рассказал он в комментариях под снимком в Instagram.

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Менее чем за час снимок Данилко собрал более 4 тыс. лайков. В комментариях подписчики посмеялись и тоже поделились своими историями о непогоде в столице.

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Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

"Тру. Я сегодня выглядел примерно так же", "Аа, крутая фотка. Ради нее стоило намокнуть", "Верка, держись! Бежим с полотенцами", "Кто сфоткал меня, когда я умывалась утром?" - писали в комментариях.

Непогода в Киеве повалила деревья ми части зданий. 27 июня произошли ливни и шквалы скоростью 25-28 м/c. В Киеве спасатели 42 раза выезжали, чтобы убрать деревья с автомобилей, домов и проезжих частей.

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