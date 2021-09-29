Ведущий Анатолий Анатолич взял звезд в крестные сыну

Фото: kanalukraina

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич во время празднования дня рождения назвал имена крестных родителей сына Нила.

26 сентября звезде исполнилось 37 лет, говорится на телеканале "Украина".

Крестными родителями станут хореограф Влад Яма и совладелица крупнейшего музыкального фестиваля Восточной Европы Atlas Weekend Ирина Федорцова.

"Великолепная семья наших друзей - Влад и Лилиана Яма. Влад станет крестным. Ты в невероятной борьбе вырвал это место. Это была жесткая битва, но мы выбрали тебя", - пошутил Анатолич.

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Семья телеведущего часто путешествует с семьей Ямы. А с будущей кумой Анатолич учился в одном классе криворожской гимназии №95.

Дату крестин ведущий не сообщил.

Телеведущий Анатолий Анатолич стал отцом в третий раз. 21 июля жена Юлия Бойко родила сына. Супруги воспитывают двух дочерей - Алису и Лолиту. Впоследствии шоумен поделился фотографией с младенцем. В заметке обдумал отцовство.