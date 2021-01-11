Ведущие Барбир и Сеничкин праздновали Рождество в Карпатах

На фестивале Winter Romantik Fest звезды украинского шоубиза изучали колядки, пели и готовили кутью по разным рецептам.

В новогоднюю ночь ведущая Людмила Барбир приехала в Карпаты, чтобы встретить Новый год и поздравить мать, сестру Анну и 2 племянников. Как только Барбир и Руслан Сеничкин посетили Яремче, то прошлись тропами Довбуша несмотря на дождь.

Для ведущих уже традиционно встречаться на Winter Romantik Fest на рождественские праздники. Вместе со звездами, туристами и местными они примеряют народные костюмы, изучают традиции, проводят музыкальный концерт и угощают кутьей. На мероприятии были Тоня Матвиенко, Ольга Сумская, Вера Кекеля, Виталий Борисюк, Наталья Бучинская и много других звезд. Ведущий с певцами Арсеном Мирзояном и Виктором Павликом во время праздничного уикенда жарили домашнюю колбасу на мангале. Сеничкин и Барбир готовили кутью в этот раз вдвоем.

Фото: предоставлено пресс-службой канала "1+1"

"В нашей семье всегда придерживались традиций и держали пост до 6 января, а первым блюдом, которое пробовали в этот день, была именно кутья. Кроме традиционных ингредиентов, добавляли немного халвы и соли. Тогда кутья приобретает особый вкус", - поделилась ведущая.

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"Вспоминаю детство. Это было начало 1990-х, моя семья жила очень скромно. На Рождество мы готовили кутью из риса и молотых орехов. А еще добавляли немного меда - вкус кутьи сразу раскрывался по-другому. Тогда для меня это была супер вкусность", - рассказал Сеничкин.

Ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев появился в клипе "Я" топ-блогера миллионника Дмитрия Варварука, который уже набрал более 226 тыс. просмотров. Видео начинается с исторического момента знакомства звезд. Тогда в прямом эфире Егор оговорился и назвал блогера Варварчуком. Теперь звезды "хайпанули" в прямом эфире "Сніданку з 1+1".