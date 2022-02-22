Ведущая Онуфрийчук возмущается из-за стереотипов своего успеха: "Приписывают ярлыки"

Телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая в прошлом году вышла замуж за миллионера Алмаза, развеивает стереотипы по поводу своего успеха.

Блогер в Instagram рассказала о собственном опыте столкновения с навешиванием ярлыков и опровергла некоторые из них.

Онофрийчук написала, что у людей много стереотипов. И она учится бороться с ними. Телезвезда считает, что люди не готовы мыслить глубоко и положительно, большинству легче делать поверхностные выводы, а СМИ привыкли приписывать успешным людям ярлыки.

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Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

"Я просматриваю новости не только общие, но и касающиеся меня и моей жизни. И каждый раз, когда вижу заголовки: "Золушка", "Жена миллионера" или комментарии: "все ей с неба упало" и похожие на это, задумываюсь над тем, что многим проще считать, что кому-то повезло. Никто не думает о том, что за успехом может стоять труд более десяти лет, а за счастливым замужеством - постоянная работа над собой, внутренним миром и саморазвитие", - подытожила ведущая.

Телеведущая Иванна Онуфрийчук с мужем-бизнесменом Алмазом полетели на отдых в Африку. После Мальдивов и Франции пара решила продолжить отпуск в Кении. Как призналась ведущая "Танців із зірками", это была ее мечта. Кроме мужа, с ней проводят время его сестра и подруга. На днях они побывали на сафари. Яркими фото Онуфрийчук делится в Instagram.