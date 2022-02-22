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вторник, 22 февраля 2022 11:57

Ведущая Онуфрийчук возмущается из-за стереотипов своего успеха: "Приписывают ярлыки"
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Телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая в прошлом году вышла замуж за миллионера Алмаза, развеивает стереотипы по поводу своего успеха.

Блогер в Instagram рассказала о собственном опыте столкновения с навешиванием ярлыков и опровергла некоторые из них.

Онофрийчук написала, что у людей много стереотипов. И она учится бороться с ними. Телезвезда считает, что люди не готовы мыслить глубоко и положительно, большинству легче делать поверхностные выводы, а СМИ привыкли приписывать успешным людям ярлыки.

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Иванна Онуфрийчук развеяла стереотипы по поводу своего успеха
Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk
Иванна Онуфрийчук развеяла стереотипы по поводу своего успеха
Иванна Онуфрийчук развеяла стереотипы по поводу своего успеха
Иванна Онуфрийчук развеяла стереотипы по поводу своего успеха
Иванна Онуфрийчук развеяла стереотипы по поводу своего успеха

"Я просматриваю новости не только общие, но и касающиеся меня и моей жизни. И каждый раз, когда вижу заголовки: "Золушка", "Жена миллионера" или комментарии: "все ей с неба упало" и похожие на это, задумываюсь над тем, что многим проще считать, что кому-то повезло. Никто не думает о том, что за успехом может стоять труд более десяти лет, а за счастливым замужеством - постоянная работа над собой, внутренним миром и саморазвитие", - подытожила ведущая.

Телеведущая Иванна Онуфрийчук с мужем-бизнесменом Алмазом полетели на отдых в Африку. После Мальдивов и Франции пара решила продолжить отпуск в Кении. Как призналась ведущая "Танців із зірками", это была ее мечта. Кроме мужа, с ней проводят время его сестра и подруга. На днях они побывали на сафари. Яркими фото Онуфрийчук делится в Instagram.

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