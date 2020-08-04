Ведущая Леся Никитюк щеголяет стройной фигурой и аппетитными формами

Фото: Instagram

32-летняя Леся Никитюк опубликовала видео из отпуска в своем Instagram. Звезда отдыхает в Шарм-эль-Шейхе, Египет. Ведущая показала аппетитные формы в черном раздельном купальнике на видео.

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На фотографиях Никитюк часто показывает длинные стройные ноги и прекрасную фигуру. Читатели не обходят вниманием фото ведущей и засыпают ее комплиментами.

Телеведущая и певица 32-летняя Леся Никитюк после послабления карантинных мер стала активно путешествовать по Украине. Звезда размещает в Instagram снимки из своих путешествий.