Ведущая Леся Никитюк щеголяет стройной фигурой и аппетитными формами

32-летняя Леся Никитюк опубликовала видео из отпуска в своем Instagram. Звезда отдыхает в Шарм-эль-Шейхе, Египет. Ведущая показала аппетитные формы в черном раздельном купальнике на видео.
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Ну нарешті Моррррре🔥🔥🔥🔥 Привіт Туреччина і пахлава😍 ой Египет😆
На фотографиях Никитюк часто показывает длинные стройные ноги и прекрасную фигуру. Читатели не обходят вниманием фото ведущей и засыпают ее комплиментами.
Телеведущая и певица 32-летняя Леся Никитюк после послабления карантинных мер стала активно путешествовать по Украине. Звезда размещает в Instagram снимки из своих путешествий.
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