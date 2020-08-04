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вторник, 04 августа 2020 17:44

Ведущая Леся Никитюк щеголяет стройной фигурой и аппетитными формами
5

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Никитюк часто показывает длинные стройные ноги и прекрасную фигуру.
Фото: Instagram
Никитюк часто показывает длинные стройные ноги и прекрасную фигуру.
Никитюк часто показывает длинные стройные ноги и прекрасную фигуру.
Никитюк часто показывает длинные стройные ноги и прекрасную фигуру.
Никитюк часто показывает длинные стройные ноги и прекрасную фигуру.

32-летняя Леся Никитюк опубликовала видео из отпуска в своем Instagram. Звезда отдыхает в Шарм-эль-Шейхе, Египет. Ведущая показала аппетитные формы в черном раздельном купальнике на видео.

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Ну нарешті Моррррре🔥🔥🔥🔥 Привіт Туреччина і пахлава😍 ой Египет😆

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

На фотографиях Никитюк часто показывает длинные стройные ноги и прекрасную фигуру. Читатели не обходят вниманием фото ведущей и засыпают ее комплиментами.

Телеведущая и певица 32-летняя Леся Никитюк после послабления карантинных мер стала активно путешествовать по Украине. Звезда размещает в Instagram снимки из своих путешествий.

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Дата
04
августа

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