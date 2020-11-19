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четверг, 19 ноября 2020 23:47

Вечно сексуальная Памела Андерсон сводит с ума изгибами тела
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На снимках Памела Андерсон предстает в соблазнительных образах и позах
Фото: instagram.com/pamelaanderson
На снимках Памела Андерсон предстает в соблазнительных образах и позах
На снимках Памела Андерсон предстает в соблазнительных образах и позах
На снимках Памела Андерсон предстает в соблазнительных образах и позах

Американская модель и звезда Playboy 53-летняя Памела Андерсон снова порадовала поклонников эротическими снимками.
Фотографии звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На одном из снимков она позирует спиной к камере, соблазнительно изогнувшись. Для фотографии Памела надела серебристое мини-платье с открытой спиной.
На другом пикантном фото известная модель позирует в черном боди, чулках и красном парике. На снимке Памела стала в интересную позу.
"Давайте читать и танцевать, и эти два развлечения никогда не причинят вреда миру", - подписала фото Андерсон.

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Раньше Памела Андерсон позировала в пикантных позах в полупрозрачных мини-шортиках и кружевном топе. Образ дополнила черными туфлями-лодочками на высоком каблуке.

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