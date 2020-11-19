Вечно сексуальная Памела Андерсон сводит с ума изгибами тела

Фото: instagram.com/pamelaanderson

Американская модель и звезда Playboy 53-летняя Памела Андерсон снова порадовала поклонников эротическими снимками.

Фотографии звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На одном из снимков она позирует спиной к камере, соблазнительно изогнувшись. Для фотографии Памела надела серебристое мини-платье с открытой спиной.

На другом пикантном фото известная модель позирует в черном боди, чулках и красном парике. На снимке Памела стала в интересную позу.

"Давайте читать и танцевать, и эти два развлечения никогда не причинят вреда миру", - подписала фото Андерсон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сексуальные позы и латекс: Бейонсе порадовала сеть соблазнительными фото

Раньше Памела Андерсон позировала в пикантных позах в полупрозрачных мини-шортиках и кружевном топе. Образ дополнила черными туфлями-лодочками на высоком каблуке.