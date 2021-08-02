Валерия Крук рассказала, как перестала курить

Фитнес-модель Валерия Крук поделилась, как перестала курить. Фото: instagram.com/valeriyakruk

Фитнес-модель и телеведущая 42-летняя Валерия Крук поделилась с подписчиков в Instagram, как она перестала курить.

Ведущая сразу отметила, что никогда не курила ежедневно и тем более по пачке сигарет. Но, чтобы снизить угрозу развития сердечно-сосудистых заболеваний, курильщикам необходимо полностью отказаться от курения, а не просто сократить число выкуриваемых сигарет.

"Люди, которые выкуривают даже всего одну сигарету в день, все равно имеют на 50% больше шансов получить проблемы с сердцем и на 30% увеличивают шанс заполучить инсульт, чем те, кто никогда не курил. По словам ученых, для подобных заболеваний не существует "безопасного уровня" курения. Однако, по словам врачей, курильщики, которые сокращают количество выкуриваемых сигарет, или переходят на электронные с большей вероятностью бросят навсегда", - написала Крук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непростой период - Slavia рассказала, чем занимается после развода с Dzidzio

Валерия перечислила ее личные варианты борьбы с курением. Она призналась, что книга "Легкий способ бросить курить" Аллена Карра ей не помогла. Также модель вспомнила о кодировке и сказала, что в большинстве случаев этот способ действенный. Насчет себя, то Валерии помогли избавиться от вредной привычки электронные сигареты.

"Вейп. Вот мое спасение. Любимый подарил мне вейп с наполнителями без никотина, и я конечно первое время курила его везде! В машине из открытых окон просто валил дым. Казалось, что за рулем едет 50 Cent, но мне было вкусно и чем напоминало кальян! Я курила его в ванной и даже в спальне, лежа в постели. А потом ... потом мне просто надоело! ", - добавила Крук.

Фитнес-модель Валерия Крук продолжает радовать поклонников пикантными фото в Instagram. Крук демонстрирует стройную фигуру, позируя в откровенных купальниках, и советует своим подписчикам вести здоровый образ жизни.