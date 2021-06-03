Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото

Фото: instagram.com/valeriyakruk

Фитнес-модель и телеведущая 42-летняя Валерия Крук наслаждается отдыхом в Турции и делится впечатлениями со своими подписчиков в Instagram.

"После Египта - это просто рай. Да и роскошная природа и климат Даламан вряд ли оставят кого-то равнодушным. Еда настолько качественная и разнообразная, что я естественно вернусь домой + пару кг. Не жалею, кстати абсолютно. Удовольствие от еды я получила волшебное. Впервые в жизни "налегала" на мясо, особенно на баранину и она во всех ресторанах без исключения просто тает во рту ", - похвасталась Крук.

Для подтверждения своих слов Валерия опубликовала откровенные фото в крошечном бикини, продемонстрировав соблазнительные прелести. А также звезда дала советы по выбору купальника.

"Жатки, лифы топом, высокие плавки шортами - это, конечно, стильно и красиво, но для загара все же лучше старая добрая классика - треугольнички", - отметила модель.

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Фитнес-модель Валерия Крук продолжает радовать поклонников пикантными фото на своей странице в Instagram. Крук демонстрирует стройную фигуру, позируя в откровенных купальниках, и советует своим подписчикам вести здоровый образ жизни.