Вакарчук показал семью

Вакарчук с семьей. Фото: из личного архива музыканта

Лидер группы "Океан Эльзы" и кандидат в народные депутаты Святослав Вакарчук поделился редкими семейными снимками.

На своей официальной странице в Facebook председатель партии "Голос" опубликовал коллаж из фотографий, на которых показал родных.

В заметке Вакарчук поблагодарил родных женщин за их поддержку.

"О, какая дочь взрослая. Будьте счастливы", "Замечательная семья!", "Очень красивая жена и дочь", - писали в комментариях поклонники музыканта.

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В партии "Голос" Вакарчука заявили, что вернули около 2 млн грн взносов за того, что они не соответствуют фандрайзинговой (сбор средств) политике политсилы. Музыкант заявил, принимают финансовую или иную поддержку только при условии, что доноры не будут влиять на независимость партии, не поставят под сомнение ее репутацию, а также это не будет противоречить ценностям партии.