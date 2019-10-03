В ванной без белья: Анджелина Джоли впервые за 20 лет снялась в ню-фотосессии

Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась обнаженной для обложки глянцевого журнала Madame Figaro.

Снимок опубликовал в своем Instagram редактор издания Ричард Джанорио.

На обложке Анджелина предстала полностью обнаженной в ванной с мутной водой, которая прикрывала интимные части тела. Волосы Джоли были влажными и собранными в пучок на затылке. На лице натуральный макияж.

Автор: @richardgianorio Анджелина Джоли разделась для глянца.

Анджелина не участвовала в откровенных фотосессиях со времен "Лары Крофт", прошло почти 20 лет.

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Пользователи сети засыпали публикацию комментариями.

"Просто идеально", "так горячо", "вы фотографировали настоящую королеву", "она горяча до безумия".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Guerlain (@guerlain) 30 Сен 2019 в 10:37 PDT

Актриса Анджелина Джоли получила роль супергероини в фильме "Вечные" от Marvel. В Twitter появились впечатляющие фото перевоплощения актрисы для роли в ленте.