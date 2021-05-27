В Украине выбрали самую красивую замужнюю женщину

Фото: mrsukraineinternational.com.ua

26 мая выбрали самую красивую замужнюю женщину Украине. Победительницей конкурса Mrs. Ukraine International 2021 стала психололог и дизайнер интерьеров из Днепра 33-летняя Татьяна Ровная.

Татьяна в браке 16 лет. Вместе с мужем воспитывает троих детей - 14-летнего сына Станислава, 14-летнюю дочь Злату и сына Любомира, 5 лет. Многодетная мама считает, что лучший способ воспитать выдающихся личностей - показать достойный пример. Вся семья живет по принципу - "счастливые дети - счастливые родители".

Татьяна создала женский клуб "Эрмитаж", в котором ежемесячно проходят психологические мастер-классы для женщин.

"По зову сердца я - психолог, поэтому своей благотворительной деятельностью выбрала помощь женщинам, которые находятся на грани и имеют тяжелое психологическое состояние. Я воплотила свою мечту и создала женский клуб, где каждая женщина имеет возможность получить психологическую поддержку, высказаться и найти ответы на волнующие вопросы ", - говорит Татьяна.

Женщина рассматривает участие в конкурсе как возможность достойно представить Украину на международном уровне.

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Украинка Елизавета Ястремская представляла Украину в международном конкурсе "Мисс Вселенная-2021". Он состоялся в Майами, в США, 16 мая.