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В телешоу определили, сколько процентов женщин боятся отношений с красивыми мужчинами

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В телешоу определили, сколько процентов женщин боятся отношений с красивыми мужчинами
Окончательный ответ мужчин - 18%. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

В очередном выпуске 10-го сезона шоу "Хто зверху?" искали ответы на различные вопросы.

Сколько процентов женщин представляли своих руководителей в сексуальных фантазиях, сколько процентов мужчин считают нормальным, что девушка зарабатывает больше и многие другие - узнавали участники шоу, которое показывает "Новий канал".

"Сколько процентов женщин боятся отношений с красавчиками? Которых между вами нет", - спросила после одного из раундов Леся Никитюк.

"Сделаем вид, что мы не услышали 2-ю часть вопроса", – предложил Слава Демин.

"Даже если и услышали, то месть будет ужасной. Я так понимаю, речь идет о такой фобии: если мужчина слишком классный, то девушка постоянно будет нервничать. Ведь тот может налево и направо ходить. Я подозреваю, что их может быть больше, чем четверть", - сказал Сергей Притула.

Окончательный ответ мужчин - 18%. Но они не угадали, ведь на самом деле 31% женщин боятся встречаться с красавчиками. Женская команда начала аплодировать.

"Почему вы радуетесь? Каждая третья из вас боится встречаться с мужчиной, потому что думает, что он красивый", - возмутился Притула.

Леся Никитюк не растерялась и встала на защиту женщин.

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"Мы хотим быть ближе к народу, к простым людям, к обычным мужчинам," - подытожила ведущая.

Недавно певица 39-летняя Натальа Карпа приняла участие в шоу, за кулисами которого поделилась нюансами семейной жизни. Команда мужчин и женщин соревнуются за первенство в шоу "Кто сверху?" на "Новом канале". Каждый доказывает, что любой конкурс им по силам. За кулисами шоу Наталья Карпа призналась, которые ей иногда приходится спорить с человеком по распределению семейных обязанностей.

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