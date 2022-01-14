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пятница, 14 января 2022 12:28

В стиле ню: Кэти Перри в день рождения мужа поразила позированием топлесс
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Американская артистка 37-летняя Кэти Перри порадовала фанов горячими фото.

Звезда поделилась двумя постами в Instagram. Один посвятила мужу - британском актеру Орландо Блуму. 13 января кинозвезде исполнилось 45 лет. Певица поделилась архивными фотографиями и нежно их подписала.

"Спасибо за то, что ты являешься моим постоянным компасом, непоколебимым якорем и приносишь радость жизни в каждую комнату, в которую входишь. Ты - любовь и свет моей жизни. Я благодарю свою счастливую звезду за тебя", - написала Перри.

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А через несколько часов после поста исполнительница опубликовала откровенную серию снимков. Звезда позировала топлесс, а на других кадрах - в корсете со смелым декольте.

Американская артистка Кэти Перри порадовала фанов горячими фото
Фото: instagram.com/katyperry
Американская артистка Кэти Перри порадовала фанов горячими фото
13 января ее супруг Орландо Блум отмечал 45-летие. Пара вместе с 2016 года
Перри через несколько часов после поста, в котором поздравила любимого, показала откровенные кадры
Перри через несколько часов после поста, в котором поздравила любимого, показала откровенные кадры

Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016 году. Однако через год расстались. Вскоре в печати начала появляться информация, что пара снова вместе и готовятся к свадьбе.

27 августа 2020-го певица родила дочь от актера.

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Дата
14
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