В шубе и трусах: 55-летняя актриса очаровала роскошным телом

Голливудская актриса 55-летняя Элизабет Хёрли похвасталась роскошным телом.
Знаменитость запостила в фотоблог горячие снимки, на которых позирует на фоне заснеженной улице, одетая только в трусики и шубу. При этом демонстрируя пышную грудь и плоский животик.
"Как я могу устоять?", - подписала кадры Элизабет.
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Пользователи сети засыпали звезду комплиментами.
"Божественное тело", "Как любой может устоять?", "Супер секси", - пишут в комментариях.
Ранее Элизабет Херли поделилась с поклонниками снимками с отдыха на Сейшельских островах. Звезда позировала на берегу Индийского океана в красном мини-бикини.
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