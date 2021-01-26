В шубе и трусах: 55-летняя актриса очаровала роскошным телом

Голливудская актриса 55-летняя Элизабет Хёрли похвасталась роскошным телом.

Знаменитость запостила в фотоблог горячие снимки, на которых позирует на фоне заснеженной улице, одетая только в трусики и шубу. При этом демонстрируя пышную грудь и плоский животик.

"Как я могу устоять?", - подписала кадры Элизабет.

Фото: instagram.com/elizabethhurley1

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Пользователи сети засыпали звезду комплиментами.

"Божественное тело", "Как любой может устоять?", "Супер секси", - пишут в комментариях.

Ранее Элизабет Херли поделилась с поклонниками снимками с отдыха на Сейшельских островах. Звезда позировала на берегу Индийского океана в красном мини-бикини.