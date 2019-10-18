В сети появилось редкое фото со съемок "Аватар-2"

 
Ексклюзивы
1/5
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 513
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1602
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2448
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2043
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2448
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3042
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1512
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4689
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 936
Фото
Все фото
3
8
2
7
14
В честь группы Потапа назвали звезду в космосе
В честь группы Потапа назвали звезду в космосе
Модель Playboy хочет стать президентом Хорватии: самые &quot;горячие&quot; фото
Модель Playboy хочет стать президентом Хорватии: самые "горячие" фото
Эмили Ратаковски показала грудь в Instagram - фото
Эмили Ратаковски показала грудь в Instagram - фото
Линда Гамильтон удивила нарядом на презентации нового &quot;Терминатора&quot;
Линда Гамильтон удивила нарядом на презентации нового "Терминатора"
Джастин Бибер показал, что внутри его поместья за $8,5 млн
Джастин Бибер показал, что внутри его поместья за $8,5 млн
Видео
Все видео
"Порно в новостях" - Седокова поскандалила с нардепом Тищенко из-за "маленького хозяйства"
"Порно в новостях" - Седокова поскандалила с нардепом Тищенко из-за "маленького хозяйства"
"Вы петь вышли или стриптиз показать?" - Лорак раскритиковали за откровенный образ
"Вы петь вышли или стриптиз показать?" - Лорак раскритиковали за откровенный образ
Похудевшая Рианна соблазнила сеть пикантным видео без одежды
Похудевшая Рианна соблазнила сеть пикантным видео без одежды
Группа MOZGI создал саундтрек к фильму "Скажене весілля-2"
Группа MOZGI создал саундтрек к фильму "Скажене весілля-2"
В семье Ирины Билык случилось горе
В семье Ирины Билык случилось горе
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4050
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7092
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1638
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 октября 2019
Просмотров: 450
Пригода з шершнем
Коли було холодно, наші шершні залягли в гнізді над вікном веранди й запакувалися там на зиму. А ось настали дні теплі, аж шовкові на дотик, і це ...
пятница, 18 октября 2019 15:38

В сети появилось редкое фото со съемок "Аватар-2"

  Комментировать

В сети появилось фото со съемочной площадки фантастического фильма "Аватар-2".

Режиссер Джеймс Кэмерон разместил фотографию в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вышел трейлер фильма о Панамском архиве с Антонио Бандерасом

Автор: twitter.com/officialavatar
  Кадр со съёмок фильма "Аватар-2".
Кадр со съёмок фильма "Аватар-2".

На фото видно, как режиссер с камерой на плече стоит по колено в воде. Рядом находится машина для создания волн.

"Аппараты для создания волн, открытый огонь и Джеймс Кэмерон с 3D камерой - обычный день на съемках сиквелов "Аватара", - говорилось в подписи к публикации.

По сюжету, действия во второй части "Аватара" будут проходить через несколько лет после выхода первого фильма.

Amazon представил новый трейлер фильма "Отчет о пытках", основанного на реальных событиях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В сети появилось редкое фото со съемок "Аватар-2"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
октября

Писатель написал роман, в котором пожарные сжигают книги

Украинского поэта сожгли в заброшенном сарае

Чтобы засвидетельствовать чудо - опросили 113 свидетелей

Самое читаемое
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
15
 Просмотров: 161256
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера 2 Просмотров: 30951
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры Просмотров: 28848
Известную модель нашли зацементированной в пустыне
Известную модель нашли зацементированной в пустыне Просмотров: 21015
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры Просмотров: 20755
Знаменитости
В честь группы Потапа назвали звезду в космосе
В честь группы Потапа назвали звезду в космосе
3
 Просмотров: 234
"Порно в новостях" - Седокова поскандалила с нардепом Тищенко из-за "маленького хозяйства"
"Порно в новостях" - Седокова поскандалила с нардепом Тищенко из-за "маленького хозяйства"
 Просмотров: 2637
Зеленская и alyona alyona: назвали ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины
Зеленская и alyona alyona: назвали ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины Просмотров: 1647
Модель Playboy хочет стать президентом Хорватии: самые "горячие" фото
Модель Playboy хочет стать президентом Хорватии: самые "горячие" фото
8
 Просмотров: 7263
Чуда не произошло – Повалий отменила концерт в Киеве
Чуда не произошло – Повалий отменила концерт в Киеве 2 Просмотров: 2970
Больше всего комментируют
4
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
3
Детективы НАБУ задержали Гладковского
3
Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык
2
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
2
Арахамия передал доказательства подкупа участников вече "Нет - капитуляции" в СБУ
Голосов: 38476
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua