В сети появилось редкое фото со съемок "Аватар-2"

В сети появилось фото со съемочной площадки фантастического фильма "Аватар-2".

Режиссер Джеймс Кэмерон разместил фотографию в Twitter.

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Автор: twitter.com/officialavatar Кадр со съёмок фильма "Аватар-2".

На фото видно, как режиссер с камерой на плече стоит по колено в воде. Рядом находится машина для создания волн.

"Аппараты для создания волн, открытый огонь и Джеймс Кэмерон с 3D камерой - обычный день на съемках сиквелов "Аватара", - говорилось в подписи к публикации.

По сюжету, действия во второй части "Аватара" будут проходить через несколько лет после выхода первого фильма.

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