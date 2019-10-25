В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра

Фото: @podderzhka_azavorotnyuk

Родственники российской актрисы Анастасии Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают фейковые новости о звезде и делятся новостями о состоянии ее здоровья.

В профиле, который получил название "Поддержка Анастасии Заворотнюк", опубликовали снимки знаменитости с онкобольными детьми.

Актриса давно помогала детям больным раком, а сейчас эти дети пытаются помочь ей.

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"У Насти в жизни была не одна история, когда ее поддержки нуждались больные тяжелой болезни дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой. Терапия положительными эмоциями действительно давала свои результаты. Сегодня некоторые из этих" детей "- совсем уже взрослые люди, которые сумели справится с болезнью и вернуться к нормальной жизни. и они теперь отзываются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом, как когда-то Настя делилась с ними своим и внушала уверенность в том, что все будет хорошо. Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого", - трогательно говорилось в сообщении.

Комментарии под публикацией пестрели словами поддержки, теплыми отзывами и пожеланиями здоровья и сил.

"Молимся за ваше здоровье", "выздоравливай, Настю", "ты слишком сильная и света, чтобы умирать", "желаю вам веры в себя", "красавицу, будь здорова и счастлива", "мы верим в чудо".

Российская актриса Анастасия Заворотнюк за время борьбы с последней стадией рака сменила 2 клиники. Сейчас звезда находится в реабилитационном центре на Рублевке.